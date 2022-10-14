İş ve ekonomi dünyasının önde gelen yayınlarından Forbes, “Dünyanın En İyi İşverenleri” listesini açıkladı. Arçelik, “Dünyanın En İyi İşverenleri” listesinde 6 yıldır üst üste Türkiye’nin bir numaralı işvereni seçildi. 57 ülkeden, 150 bin çalışanın, 6 binin üzerinde şirketi değerlendirildiği araştırmada, Koç Holding, dünya genelinde 161’inci en iyi işveren oldu. Forbes’un 2017 yılından beri gerçekleştirdiği “Dünyanın En İyi İşverenleri” araştırmasının bu yılki sonuçları açıklandı. Koç Holding, “Dünyanın En İyi İşverenleri” listesinde altı yıldır üst üste Türkiye’nin bir numaralı işvereni seçilerek, ülkemizi başarıyla temsil etti. Dünya genelinde ise Koç Holding 161’inci en iyi işveren seçildi.

Araştırma kapsamında 57 ülkeden 150 bin çalışan, hem kendi şirketlerini hem de bulundukları sektördeki şirketleri değerlendirdi. Dünyanın en çok çalışılmak istenen şirketlerini ekonomik değer yaratma, yetenek geliştirme, toplumsal cinsiyet eşitliği ve sosyal sorumluluk gibi kriterler açısından inceleyen araştırma sonucunda 6 binin üzerinde şirket arasından dünyanın en iyi işverenleri belirlendi.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Koç Holding İnsan Kaynakları Direktörü Umut Günal, “Türkiye’nin en büyük şirketler Topluluğu olarak 10’dan fazla farklı sektörde, 50’nin üzerinde ülkede operasyonlarımızla faaliyet gösteriyoruz. Bu büyük ekosistemimizin bize sağladığı çeşitlilikle çalışma arkadaşlarımızın ihtiyaçlarını ve beklentilerini doğru anlamayı ve onlara farklı çözümler sunmayı her zaman odağımızda tutuyoruz. Dijitalleşme ve teknolojik gelişmelerle birlikte çalışma arkadaşlarımızın yeni yetkinlikler kazanmalarını destekleyen uygulamaları sürekli devreye alıyor, uzun vadeli değer yaratma hedefiyle hareket ediyoruz. CEO’muz Sayın Levent Çakıroğlu’nun liderliğinde sürdürdüğümüz kültürel dönüşüm programımızın önemli bileşenleri arasında insan kaynakları alanında hayata geçirdiğimiz yenilikçi uygulamalar yer alıyor” dedi.