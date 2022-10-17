Vatandaş, “Mudurnu Belediyesi beni kandırdı”

Mudurnu ilçemizde ikamet eden Huriye Yüksekkaya, isimli vatandaş, Mudurnu Belediyesinin kendisini kandırdığını iddia etti. Yolun geçtiği arazinin tapusunun kendisine ait olduğu belirterek yolu demir bariyerlerle kapattı.

Haber; Erdal Tanrıverdi

Mudurnu İlçe merkezinde bulunan Kaygana Mahallesi Hekimler Sokakta 13 nolu 300 metrekarelik ev ve bahçenin sahibi olan Huriye Yüksekkaya, dönemin Belediye Başkanı Necdet Türker’in konuyu bildiği halde çözüm bulmadığını ve arsaya yaşlılar yurdu yapılacağını belirterek kendisinden aldığını söyledi. Dönemin belediye başkanının kendisini kandırarak aldığı araziye huzurevi yerine yol yaptığını belirten yaşlı kadın, yol geçirilen tapulu arazisinin giriş ve çıkışlarını demir bariyerlerle kapatarak araç geçişine izin vermedi.

YOLU KAPATTI

Mudurnu Belediyesinin kendisini kandırdığını belirten Yüksekkaya, “Yaşlılar yurdu yapılacak diye kandırıldım. Belediye yurt yerine yol yaptı ve tüm başvurularıma rağmen durum düzeltilmedi. Bu durumu hazmedemedim ve tapulu yerimi demir bariyerlerle trafik akışına kapattım. Şimdi bu yolu telle çevireceğim. Bütün ölçümleri yaptırdım ve kazıkları da çaktırdım. Bu yol kanunen benim tapulu arazim” dedi.

30 SENE ÖNCE ALDIM

Devlette devamlılık esastır. Arsayı 30 sene önce aldığını belirten Huriye Yüksekkaya, şunları söyledi; “Mudurnu’da esnaflık yapıyorduk. O dönemin Belediye Başkanı Mehmet Karakaşoğlu, arsamın üzerine yaşlılar yurdu yapacağını söyledi. Bende iyilik olsun diye karşılıksız arsamı verdim. Yıllar geçti verilen söz yerine getirilmedi. Şimdi ki Mudurnu Belediye Başkanı da bu konuyla ilgilenmedi. Yol yapılmasından dolayı, buradan geçen kamyonlar evime zarar veriyor. Bu nedenle tapulu olan bu yolun giriş ve çıkışlarını kapattım” şeklinde konuştu.

3 BAŞKAN DEĞİŞTİ

Yaşlılar yurdu olayının yılan hikayesine döndüğünü ve bu olay üzerinden 3 belediye başkanının değiştiğini fakat yaşlılar yurdunun yapılmayıp yol açıldığını da belirten Yüksekkaya; “Burasını kamulaştıran her şeyi yapın dedim. Bizim paramız yok diyorlar, senden para mı istiyorum dedim. Benim şu halime bir bakın Ben gelmişim 70 yaşından sonra bunları yaptırmaya uğraşıyorum. 3 tane belediye başkanı değişti yeni başkan hiç gelmedi kimse gelip gitmedi sadece zabıta bir ara gelip gitti” ifadelerini kullandı.

ARAÇLARA GEÇİŞ YOK

Yolu kapattığı için araçların kendi tapulu arsasından geçemediğini açıklayan Yüksekkaya; “Yolu kazıklarla ve demir bariyerlerle kapattım. Artık anaçlar geçemiyor. Tapulu arsamı da satılığa çıkarttım. Hiç kimse haksız ve hukuksuz iş yapamaz. Burası benim tapulu arazim ve arazimi de araç trafiğine kapatıyorum. Benim rızam olmadan buraya yol yaptılar. Beni Belediye Başkanları kandırdı. Adalet istiyorum. Gereği ne yapılacaksa yapılsın” diye açıklamada bulundu.