Yavru karaca için seferber oldular

Haber: Okay Özcan

Orman muhafaza memurları yaralı olduğunu düşündükleri yavru ceylana bulunduğu yerde ilk müdahaleyi yaptı. Ekipler yavru ceylanın boyun ve gövdesinde yaralar olduğunu ve kanamasının devam ettiğini tespit etti. Bulunduğu yerden hizmet aracı ile hızlı bir şekilde Bolu il merkezindeki veteriner hekime götürülen yaralı yavru ceylan burada kontrol edilerek tedavi altına alındı.

Veteriner hekim tarafından yapılan detaylı kontrolde yavru ceylanın arka sol bacağında kırık, sağ arka bacağı tendonlarında kopuk olduğu görüldü. İlk müdahalesi ve tedavisi yapılan yaralı ceylan daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Bolu Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Yaralı yavru ceylanın, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün Ankara’da bulunan rehabilitasyon merkezinde bir süre kontrol altında tutulduktan sonra doğal yaşam alanına bırakılacağı bildirildi.

Güncelleme Tarihi: 20 Ekim 2022, 13:16