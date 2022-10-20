Yeni yönetim taziyede bulunacak

Haber: C. Kutay Aykan

Geçtiğimiz Cuma günü akşamüstü Bartın’ın Amasra ilçesinde faaliyet gösteren Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessesinde meydana gelen grizu patlaması sonrası şehit olan 41 maden işçisinin acısı hala yürekleri sızlatırken, Bolu Barosu Seçimlerinde ilk kadın başkan seçilen Bengü Akşemsettinoğlu ile yönetim kurulu Cumartesi günü Amasra’ya gitme kararı aldı.

Bolu Baro Başkanı Akşemsettinoğlu ile yeni yönetim kurulu, Bartın Barosu ile birlikte ilk olarak patlamanın meydana geldiği ve 41 madencimizin hayatını kaybettiği kömür ocağına giderek burada gelişmeler hakkında bilgiler alacaklar. Konu hakkında gazetemize özel bir açıklamada bulunan Baro Başkanı Akşemsettinoğlu; “Patlamanın meydana geldiği maden ocağına Bartın Barosu Avukatlarıyla gidip, gelişmeleri yakından takip edeceğiz. Daha sonra şehit madencilerimizin ailelerini tek tek ziyaret edip, Bolu Barosu olarak yalnız olmadıklarını ve dava sürecini de yakından takip edeceğimizi bildirecek ve taziyelerde bulunacağız. Bolu Barosu olarak madencilerimizi ve ailelerini asla yalnız bırakmayacağız. 41 madencimizin ölümle sonuçlanan bu olayda sorumlularının bulunup, derhal yargı önünde hesap vermelerini istiyoruz. Bolu Barosu olarak gelişmeleri yakından takip edeceğiz” dedi.