Ziraat Odası çiftçilerle buluştu

Haber: Nesrin Altıntaş

Bolu’da özel bir firma tarafından Okçular köyünde düzenlenen tarla gününe Bolu Ziraat Odası Başkanı Hakkı Fidan ile yönetim kurulu katıldı. Tarla gününde FAO (Olgunlaşma süresi), üç farklı çeşidin bitki durumları, hasat nem ve verim değerleri bölge çiftçilerine gösterildi.

Bolu Ziraat Odası Başkanı Hakkı Fidan, çiftçilere bu önemli günün kutlanmasından dolayı mutlu olduklarını, çiftçilerle bir araya gelip, sorunların giderilmesi konusunda bilgi alışverişinde bulunduklarını belirterek, çiftçilere hayırlı olmasını temennisinde bulundu. Etkinliğe Köy ve Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı İlhan Çalışkan, Şoförler Odası Başkanı Orhan Fırat ve çok sayıda muhtar katıldı.