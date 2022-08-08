35. Mengen Uluslararası Aşçılık ve Turizm Festivali kutlandı

10 ülkeden katılımın olduğu festivalin açılışı, terminal önünden kortej yürüyüşüyle başladı.

Festivale katılan vatandaşlar, bando takımı eşliğinde ilçe merkezinden festival alanına kortej yürüyüşü gerçekleştirdi.

Yürüyüşün ardından festivalin açılış töreni gerçekleştirildi.

Açılış töreninde, Bolu Gazel Folklor Gençlik ve Spor Kulübü halk oyunu gösterisi sundu.

Daha sonra protokol üyeleri stantları gezerek çeşitli yöresel ürünlerin tadına baktı.

Vatandaşlara yöresel ikramlıklar ve 50 bin çöp şiş dağıtıldı.

Yöresel yemek yarışmasında ise "Kaldırık Dolması" ile Gülçin Gökbaş birinci, "Kara Helva" ile Huri Oran ikinci, "Kedibatmaz" ile Fadime Sema Önal üçüncü oldu.

Festival kapsamında düzenlene konserde Mithat Körler ve Ece Seçkin sahne aldı.