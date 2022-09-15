Şeyh-ül İmran yaşasa ‘AR’ duyardı

Rivayetlere göre karşısında misafir olmadan yemek yemeyen, misafirliğe verdiği önem ile anılan Şeyh-ül İmran’ın, Mudurnu’daki türbesi ve türbeye giden yol çöplüğe dönmüş durumda. Bozuk yollar ve çöplük manzaraları eşliğinde ulaşılan Orman Parkı ne Mudurnu’ya yakışıyor ne de Bolu’ya…

Tarihi Osmanlı Kasabası Mudurnu İlçemizde yer alan ecdat hatıraları insafsızca kaderine terk edilmiş olduğunu daha önceki haberlerimizde yayınlamıştık. Tarihi caminin taş duvarlarını basınçlı su ile yıkayan Mudurnu Belediyesi şimdide ilçenin en önemli kültür hazinelerinden birisi olan Şeyh-ül İmran’ın çöplüğe çevrilmesine göz yumuyor.

BAKAMAYACAKTIN NİYE ALDIN

Şeyh-ül İmran Bayramı, Mudurnu’da her yıl Temmuz ayının ilk pazar günü kutlanıyor. Her yıl düzenleneceği belli olan, Mudurnu’nun kültürünü yeni kuşaklara aktaran ve ilimiz turizmi açısından önemli yerlerinden biri olan Şehriman Tepesi Orman Parkı, adeta ziyaretçilerin Şeyh-ül İmran’a misafir olmaması için kaderine terk edilmiş halde. 105 ada, 36 parsel no’lu, 1384 m2 alanı 23 Ağustos 2010 tarihinde Orman ve Su İşleri Bakanlığı Mudurnu Orman İşletme Müdürlüğünden kiralayan Mudurnu Belediye Başkanlığı, Mudurnu’nun ihtiyaçlarına tepkisiz kaldığı gibi, ilçenin tarihine ve kültürüne verilen zarara da tepkisiz kalmış durumda.

Bölge halkının ihbarı üzerine ziyaretine gittiğimiz Şeyh-ül İmran Türbesi’nde karşılaştığımız manzarayı içler acısı olarak özetleyebiliriz. Çukur dolu yollar, türbeye yakın yerdeki devasa çöplük, dayanılması zor koku, 30 kişinin saf tutabileceği türbenin hemen yanında ihtiyaç olmamasına rağmen yapımına başlanan ve metruk bir şekilde bırakılan Şehriman Camii.

BAKIMSIZ YOLLAR ARAÇ DÜŞMANI

Şehriman Tepesi Orman Parkı’na gidene kadar, trafik levhası ve trafik bariyeri olmayan, çakıl taşları ile çukur dolu yollardan geçmek zorunda kalan ziyaretçilerin çoğu, yarı yolda Şehriman Tepesi’ne çıkmaktan vazgeçiyor. Bakımsız ve bozulmuş yoldan dönmeyip azim ile tepeye çıkmayı başarabilen misafirler, türbeye giden yolun solunda bulunan devasa çöp yığınlarını geçmek zorunda. Bu çöp yığınlarını geçebilen ve Şeyh-ül İmran Türbesi’ne ulaşabilen vatandaşlar ise bu kez burnu kopartırcasına genizlerine dolan çöplük kokusuyla karşılaşıyor. Şeyh-ül İmran Türbesi’ne ziyaret için giden kişiler gittiklerine gideceklerine pişman şekilde Mudurnu Belediyesi Şehriman Tepesi Orman Parkını terk ediyor.

CEMAATSİZ CAMİ: ŞEHRİMAN CAMİİ

Şeyh-ül İmran Türbesi, 30-40 kişinin rahatlıkla aynı anda ibadet edebileceği bir ibadethaneye sahip. Öte yandan Şeyh’ül İmran Türbesi şehir merkezine 4 km mesafede. Yani ibadet etmek isteyenlerin Şeyh-ül İmran’a gitmesi için ya araç bulması gerek ya da 1 saat boyunca tepeyi tırmanması gerek.

Hal böyle iken 5 vakit ibadet edilemeyecek konumda bulunan Şehriman Camii, tam anlamıyla cemaati olmayan bir cami olarak hizmet verecek ya da veremeyecek. Cami hakkında fikirlerini belirten Emekli 1. Sınıf Emniyet Müdürü Güray Önal,

“Şeyh’ül Ümran Vakıf yöneticilerinin, cemaati olmayan bir tepeye Şehriman Camisini hangi amaçla yaptırmayı düşündüklerini ve cami yapma iznini kimden ve nereden aldıklarını bilmiyorum. Böyle bir makam var mı, varsa nasıl karar vermiştir onu da bilmiyorum ancak ben; her isteyen her yere cami yapamamalıdır diye düşünüyorum”

dedi.

Her yıl Şeyh-Ül İmran Bayramı dolayısıyla ziyaret akınına uğrayan, ayrıca Mudurnu’nun turizmine daimi iç ve dış ziyaretçi katabilecek Şehriman Tepesi Orman Parkı’nın ne tür bir akıbete erişeceği merak konusu olurken, bölge halkı yetkililerden konuya acilen müdahale etmesini talep ediyor.