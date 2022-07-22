Yüz yılı aşkın süredir devam eden Acısu Bayramı bu Pazar gerçekleştiriliyor

Bölgenin en büyük Hacet Bayramı olarak kabul edilen Bolu’nun Mudurnu ilçesine bağlı Hacıhalimler köyünde 24 Temmuz Pazar günü düzenlenecek. Acısu Bayramı olarak bilinen etkinlikte, Mevlidi Şerif ve pilav ikramı yapılacak. Doğa ile iç içe düzenlenecek olan bayramda ödüllü Karakucak Güreşler yapılacak. Düzenlenecek olan Acısu Bayramı’na, köy ahalisi bütün Bolu halkını davet etti.