Bölgenin en büyük Hacet Bayramı olarak kabul edilen Bolu’nun Mudurnu ilçesine bağlı Hacıhalimler köyünde 24 Temmuz Pazar günü düzenlenecek. Acısu Bayramı olarak bilinen etkinlikte, Mevlidi Şerif ve pilav ikramı yapılacak. Doğa ile iç içe düzenlenecek olan bayramda ödüllü Karakucak Güreşler yapılacak. Düzenlenecek olan Acısu Bayramı’na, köy ahalisi bütün Bolu halkını davet etti.
Yüz yılı aşkın süredir devam eden Acısu Bayramı bu Pazar gerçekleştiriliyor
Bolu’nun Mudurnu ilçesinde yüz yılı aşkın süredir yapılan Acısu Bayramı 24 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilecek.
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