Onur Ustaoğlu

Yazıyı Meryem Coşkunca’nın sesinden dinlemek için videoyu çalıştırın...

Yaşadığınız yerde insanlar birbirine ne kadar saygılı ve ne kadar mutlu biliyor musunuz? Diye sorsam “nereden bileyim cevabını alırım,” ancak insanın mutlu olması için çevresi ve yaşadığı yerdeki insanların mutlu olması ve birbirine saygılı davranması çok önemlidir.

Bir yerde okumuştum ev alıyor ya da kiralıyorsanız mahalleyi bir dolaşın kaldırımlara ve o civarda yaşayan hayvanlara bir bakın. Kaldırımların boyu ne kadar alçak ve eskiyse üzerlerinde otomobil yoksa o bölgede insanlar birbirine saygılıdır. Hayvanların karnı toksa mutlularsa, o bölgedeki insanlarda mutlu demektir diye yazıyordu.

Evet, ilk okuduğum da gülümsedim hatta kendi kendime anlatılanlar ne alaka dedim. Ancak birazcık düşündüğümde gerçekten tanımadığınız bir yerde bu dediklerime bakarsanız o bölgede yaşayanlarla ilgili birçok tüyo alırsınız. Çünkü insanlar gerçekten mutluysa çevredeki hayvanların karnı tok olacaktır ve insanlardan kaçmayacaklardır.

Kaldırımların ne kadar eski ve alçaksa üzerlerinde araç park edilmemişse o bölgedeki insanlar birbirlerinin haklarına o kadar saygılı olacaktır. Medeni ülkelerde kaldırım dediğimiz şeyler mümkün olduğunca alçak yapılır ve kimsede gidip kaldırımın üstüne aracı park etmez. Aslında bu bir saygıdır. Ben kimi zaman yetkililere sorarım. Bu kaldırımlar niye bu kadar yüksek diye bana verdikleri yanıt “ arabalar çıkıp park etmesin diye o kadar yüksek “ olur

İyide o kaldırımlara araçlar çıkamazsa benim tekerlekli sandalyemde çıkamaz o problemi nasıl çözeceğiz dediğimde susarlar ve bana sorarlar nasıl çözmeliyiz diye? Aslında bu sorun bisiklet yollarıyla da çözülebilir yani akülü araçlar kaldırımların dışında bisiklet yollarını da kullanabilir ancak bisiklet yolu uygulaması her yolda yaygın kullanılmıyor.

Mesela benim yaşadığım şehir Bolu da bazı yerlere bisiklet yolu yapıldı. Bu yolları kullanırken lagar kapakları su tahliye yerleri telefon ve elektrik hatları yerleri uygun yapılmadığı için çıkıntılar ve çukurlar meydana geliyor. Tabi birde o yolu yaparken bilinçsiz insanların keyif olsun diye yaptığı ayak izi çukurları var. Yani anlayacağınız bisiklet yolları bile düzgün olmadığı için araçlarımızı zorluyor.

İşte bu yüzden yetkililere bunları anlatıp nasıl çözeriz sorusuna eğitimle derim. Çünkü eğitim olursa ister istemez karşındakine saygı duyar ve aracını diğer insanları engelleyecek şekilde park etmezsin. Aslında engellenenler olarak bizler trafikte de birçok kez böyle bilinçsiz sürücülerle karşılaşıyoruz.

Örneğin: geçtiğimiz günlerde sokakta dolaşırken arkamdan gelen sürücü kursu aracı o kadar yakınımdan ve hızlı geçti ki bir karış daha benden tarafa gelse ya da ben kaza ile o tarafa gitsem şimdi bu yazıyı yazamıyor olabilirdim. Sevgili şoför arkadaşlar biliyorum hepinizin acelesi var. Hepiniz bir yerlere yetişmeye ve geç kalmamaya çalışıyorsunuz. Ancak bu koşuşturma içinde önünüzü görmüyorsunuz desem yalan olmaz.

Bakın bizim kullandığımız akülü araçlarda sizin araçlarınız gibi aynalar yok dolaysıyla arkamızı göremiyoruz ve araçlarımızı kontrol ettiğimiz mekanizma çok hassas yani parmağımız bir milim bile kaysa aracımız yön değiştirebilir bu yüzden trafikte araç kullanırken akülü araçla hareket eden bir insan görürseniz arkadan yaklaşıyorsanız sizi görmediğini unutmayın. Yanından mümkün olduğu kadar mesafe bırakarak yavaşça geçmeye çalışın.

Sevgili sürücü kursu eğitmenleri yani insanlara araba kullanmak için ehliyet veren kişiler, sizlerde eğitimlerinizde bu konulara değinin benim anlattığım gibi anlatın. Bakın benim yanımdan geçen bir sürücü kursu aracıydı ve o hareketi o yolda yapmamalıydı. Ne olur İnsanları hep birlikte uyaralım. Kazaların ve tüm olumsuzlukların önüne eğitimle bilgiyle geçebiliriz.

Yazan: Onur Ustaoğlu – Seslendiren: Meryem Coşkunca – BOLÇİ’nin Katkılarıyla Bolu Olay Gündem Gazetesi Konuşan Yazılar…