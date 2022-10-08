Öğrenciler iş hayatına hazırlandılar

Kastamonu Üniversitesi’nin ev sahipliği yaptığı ve alanlarında uzman 16 akademisyenin eğitmen olarak katıldığı “Genç Araştırmacıların Ar-Ge Kültürünün Tekno-Girişimcilik Dikeyinde Geliştirilmesi” etkinliği Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi ve diğer 13 üniversitenin katılımıyla gerçekleştirildi.

Lisansüstü araştırma öğrencileri, alanlarında seçkin akademisyenlerden girişimciliğin temelleri, teknokent yapılanması, iş fikri geliştirme, temel pazarlama gibi konularda görüş ve fikir alma olanağı buldu.

ÜNİVERSİTELER TOPLANDI

Etkinliğe, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesinin yanı sıra Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Kafkas Üniversitesi, Giresun Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Karabük Üniversitesi ve Kastamonu Üniversitesi’nin lisansüstü seviyede araştırmalarına devam eden 20 kursiyer katıldı.

UZMAN AKADEMİSYENLERLE EĞİTİM

Etkinlik çerçevesinde verilen eğitimlerde Ankara Üniversitesi, Türk-Alman Üniversitesi, Harran Üniversitesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Trabzon Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Düzce Üniversitesi ve Kastamonu Üniversitesi’nin alanlarında uzman 16 akademisyen eğitmen olarak yer aldı.

BAİBÜ ÖĞRENCİLERİ İŞ HAYATINA HAZIRLANIYOR

Yapılan etkinlikte öğrencilere, pazar araştırması, dijital pazarlama, mülkiyet hakları, finansal okuryazarlık, mekanizmaları ve dijital dönüşüm teknolojileri konularında teorik eğitimler verildi. BAİBÜ öğrencileri teorik eğitimin yanında pratikte de gözlemleyip tecrübe sahibi oldu. Uygulamalı olarak iş planı ve iş modeli kanvası hazırlama çalışmaları gerçekleştiren Bolu İzzet Baysal Üniversitesi Öğrencileri, hazırlanan iş modeli kanvasları çerçevesinde kursiyerler iş fikirlerini jürinin önünde sundu. Eğitimlerin ardından düzenlenen gala yemeğinde katılımcılara ve eğitmenlere katılım belgeleri taktim edildi.

Güncelleme Tarihi: 12 Ekim 2022, 18:49