Define ararken hayatından oldu!

İlimiz Seben ilçesi Bozyer ve Gücük köyleri arasındaki dağlık alanda meydana gelen olayda, Zonguldak Çaycuma İlçesinden ilimiz Seben ilçesine gelen Fatih Uzun ve Durmuş Akyol kayalık alanda el yapımı patlayıcılar ve hilti ile 10 gün boyunca kayayı 12 metre oydu. Define olduklarını düşündükleri alana daha hızlı ulaşabilmek için amonyum nitrattan oluşan el yapımı patlayıcılar da kullandılar.

KAYAYI HİLTİ İLE OYDULAR

Define arama çalışmaları esnasında delme ve patlatma işlerini Fatih Uzun yaparken, Durmuş Akyol ise içeriden çıkan taşları ve toprağı dışarı taşıdı. 10 gün boyunca aralıklarla süren işte Fatih Uzun benzinle çalışan hiltiyle 1 saat boyunca kazı yapınca hiltiden çıkan karbonmonoksit gazından fenalaşarak kaya içindeki tünelden dışarı çıktı. Çıktıktan sonra bayılan Fatih Uzun’un arkadaşı Durmuş Akyol durumu fark ettikten sonra arkadaşına müdahalede bulundu. Fatih Uzun’un kısa süre sonra kalbi durarak kazdığı tünelin önünde yaşamını yitirdi. Durmuş Akyol olay sonrası 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi.

AFAD PERSONELİNİN KOLU KIRILDI

Bunun üzerine bölgeye 112 Acil, AFAD, jandarma, jandarma arama kurtarma (JAK) ve Cumhuriyet Savcılığı'ndan ekipler sevk edildi. Araç yolu olmayan bölgede köylülerin yol tarifiyle ekipler, kazı alanına ulaşmak için yaya yola çıktı. Dik rampaları ve kayalık alanları tırmanmak zorunda kalan ekipten 1 AFAD personeli, yolculuk sırasında uçurumdan yuvarlandı. Kolu kırılan AFAD personeli, diğer ekiplerin de yardımıyla çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Ekipler, 5 kilometrelik yolu aşarak bölgeye ulaştı.

BURADA İŞARET VARDI

Jandarma ekipleri ve cumhuriyet savcısına olayı anlatan Durmuş Akyol, "Kendisi içeriden çıktı. Açtığımız tünelin dışında oturdu. Kendini yere bıraktı. Yüzüne su çaldım, ayran içirdim. Kendine gelmedi. Kalp masajı yaptım. Ölürken yanındaydım. Sonra da 112'yi aradım. Burada işaret vardı. Biz işareti görünce burada kazı yaptık. Kabartma vardı taşlarda" dedi.

HELİKOPTERLE ALINDI

Olay yerinde inceleme yapan jandarma ekipleri, kazı işleminde kullanılan patlayıcı maddeler ve diğer aletlere el koydu. Uzun'un cansız bedeni, zorlu arazide taşınması mümkün olmadığı için Jandarma Genel Komutanlığı'ndan talep edilen helikopterle halatla bölgeden alınarak, araçların gelebildiği bir noktaya götürüldü. Buradan da cenaze aracına nakledilen Fatih Uzun'un cenazesi, morga kaldırıldı. Ekipler, yaklaşık 2 saatlik bir yolculuğun ardından gözaltına aldığı Durmuş Akyol ile birlikte geri döndü.

3 KEZ DEFİNE ARAMIŞ

Bu arada Fatih Uzun'un Bolu'da farklı alanlarda daha önce 3 kez daha define kazısı yaparken jandarma tarafından yakalandığı belirlendi. Uzun'un hakkında 'Tarihi eser bulmak amacıyla izinsiz kazı veya sondaj yapma' suçlamasıyla pek çok kez işlem yapıldığı öğrenildi.

Jandarma olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

Güncelleme Tarihi: 05 Ağustos 2022, 11:32