Seben Çeltikdere köyünü sel vurdu

İlçede öğle saatlerinde etkisini artıran sağanak, Çeltikdere köyündeki iki mahalleden geçen 7 derenin taşmasıyla sele neden oldu. Sel nedeniyle su altında kalan tarım arazileri zarar gördü. Bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD, İl Özel İdaresi, jandarma ve belediye ekipleri sevk edildi.

Seben Belediye Başkanı Fatih Kavak, sağanak nedeniyle ilçede sel meydana geldiğini belirterek, "Çeltikdere köyünde 2 mahalleden geçen dereler taştı. Yerleşim alanlarında zarar yok, ekili alanlar zarar gördü." diye konuştu.

BOLU VALİSİ ERKAN KILIÇ SEL BÖLGESİNDE

Yaşananların ardından bölgeye gelen Bolu Valisi Erkan Kılıç, ekiplerle beraber selin geride bıraktığı enkazları inceleyerek yaşanan afetin izlerini bizzat gözlemledi.

110 ARILI KOVAN TELEF OLDU

Bolu İli Arı Yetiştiricileri Birliği, sel felaketinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Mahir Arslan'a ait 110 arılı kovanın sel sularına kapılarak telef olduğunu açıkladı. Yaşananların ardından Bolu İli Arı Yetiştiriciler Birliği, "üyemiz Mahir Arslan'a ve hasar gören diğer köy halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz. Yönetim kurulu başkanımız, Sn. İsmail Ünalan ve yönetim kurulu üyelerimiz, köye giden yol ulaşıma açıldıktan sonra bölgeye giderek incelemelerde bulunacaklardır. Hasar tespit çalışmalarının ardından gerekli çalışmalar yapılacaktır" açıklamasında bulundu.

Güncelleme Tarihi: 08 Temmuz 2022, 02:05