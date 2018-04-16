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    • 0, 12 yaşında Türkiye Şampiyonu

    Bolu Bilim Koleji 6'ncı sınıf öğrencisi Efe Metehan Yavuz'un, satrançta Türkiye ve dünyada elde ettiği başarılarla kazandığı madalya ve kupaların sayısı yüzleri aştı.

    16 Nisan 2018 Pazartesi 12:56
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    0, 12 yaşında Türkiye Şampiyonu

    Haber Merkezi

    Özel Bilim Koleji 6'ncı sınıf öğrencisi olan 12 yaşındaki Efe Metehan Yavuz, 3,5 yaşında satranç ile tanıştı. Satrancı babası ağabeyine, ağabeyi de Efe Metehan'a öğretti. Efe Metehan, zamanla kendisini geliştirerek, kendisine satrancı öğreten ağabeyi ve babasını yenmeye başladı. Ulusal ve uluslararası çaptaki turnuvalarda birçok başarı elde eden Efe Metehan'ın kazandığı madalyalar ve kupaların sayısı yüzleri aştı. Satrancın matematik dersindeki başarısını da geliştirdiğini söyleyen Efe Metehan Yavuz, eğitimini tamamladıktan sonra mesleki hedefinin mühendis olmak olduğunu söyledi. Efe Metehan satranç oynamayı çok sevdiğini belirterek, “Çok güzel bir spor. Herkese tavsiye ediyorum. Zevkle yapıyorum. Bir turnuvada 5,5-6 saat civarında bir maç yapmıştım. En sona ben kalmıştım. Antalya'da düzenlenen turnuvada Türkiye Şampiyonu oldum. Sırbistan ve Konya'da düzenlenen şampiyonalarda Avrupa üçüncüsü oldum. 4 kere milli takıma girdim. İlk 10'a girdim” dedi.

    Satrançta en büyük hedefinin Grand Master yani 'Büyük Usta' olmak olduğunu ifade eden Efe Metehan, ''Satranç konusunda en büyük hedefim; 'Grand Master' denilen bir norm var. Grand Master, 'Büyük Usta' demek. Hedefim ona ulaşmak. Ben şu anda Junior Master normundayım. O da 'Çocuk Usta' anlamına geliyor. İleride inşallah Grand Master olacağım. En büyük destekçim hocalarım, babam, annem, ağabeyim ve dedem. Onlar bana çok yardımcı oluyorlar satranç konusunda. Maddi ve moral olarak yardım ediyorlar. Babam ve annem turnuvalarda hep yanımda oluyor. 2 kez yurtdışı turnuvalarına katıldım. Birinde Romanya'ya gittim. Diğerinde Sırbistan'a gittim. Gidiş gelişlerimde masrafları ailem karşılıyor. Ama normalde Türkiye'de ilk 3'e girildiği zaman Türkiye Satranç Federasyonu masrafları karşılıyor. Yalnızca sporcunun masrafını karşılıyor. Yanımda gelen ailem kendi imkanlarıyla geliyor şeklinde konuştu.

    İnternet ortamında önemli oyuncularla maçlar yaparak satrançta kendisini geliştirdiğini belirten Efe Metehan, şöyle devam etti:

    “Satrançta kendimi internet ortamından önemli oyuncularla oynayarak geliştirmeye çalışıyorum. Fetih Apaydın'ın kurduğu Apaydın Satranç Kulübü'nün küçükler takımındayım. İzmir adına yarışıyor bu kulüp. 3-16 Kasım tarihlerinde de İspanya Galiçya'da Dünya Okullar Satranç Şampiyonası var. Oraya gideceğim. Federasyon masraflarımı karşılayacak. 2019 Ocak'ta da Türkiye Şampiyonası var yine ona da katılacağım. Takımca şampiyon olmak istiyoruz. Ben bireysel olarak da başarı elde etmek istiyorum. Takımdaki önemimin büyük olduğunu düşünüyorum. Takımı taşıyacak kişilerdenim. Türkiye'de birinci olup, dünya şampiyonalarında da iyi bir derece yapmak hedefimiz. İlk 3'e girmekte iddialıyım”

    Anahtar Kelimeler: Bolu, Bilim, Koleji, 6ncı, Sınıf

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