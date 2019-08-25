“1-0 Kazanabilirdik”

Haber: Birol Ertunç

Bulak, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında karşılaşmayı değerlendirdi. Müsabakanın ilk yarım saatinin doğaçlama bir futbol oyunu şeklinde geçtiğini anlatan Bulak, “Son 15 dakikada istediğimiz oyun planımızı uygulamaya başladık. Daha çok dar alanda oyun, daha çok ayağa pas, daha kenar oyunu, rakibin yüzünü döndürmemek… Özellikle ikinci yarı bunları yaptık. Çok baskın oynadık. Oyunun büyük bölümü bizim üstünlüğümüzde geçti” şeklinde konuştu. Bulak, biraz duruş ve pozisyon hatalarının olmasına rağmen oyun felsefelerini her geçen gün geliştirdiklerini aktararak, “Takıma katılacak bazı arkadaşlarımız var. Onlar da olduğunda, şüphesiz daha farklı bir takım haline geleceğiz. Dar alan oyununu iyi oynadığımızda, ayağa iyi pas yaptığımızda, çok tehlikeli bir takım olacağımızın sinyalleri var. Ben her geçen gün gelişebilecek bir Boluspor düşünüyorum.” ifadelerini kullandı. Sergilenen mücadeleden memnun olduğunu da sözlerine ekleyen Bulak, “İyi oynadık. Rakibi iyi baskıladık. İyi pozisyonlar bulduk. Son dakika Kurtuluş’un çıkardığı bir top var. Maçı 1-0 bitirebilirdik.” diye konuştu.