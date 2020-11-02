1-0’ı Koruyamıyoruz!

Haber: Aysun Beykoz

Ligin ilk 8 haftalık diliminde 5 yenilgi ve 3 beraberlik alarak galibiyeti unutan Beypiliç Boluspor performansıyla camiayı endişeye sevketti. Temsilcimiz bu maçların dördünde 1-0 öne geçmesine rağmen sahadan puan çıkaramadı. Kırmızı-beyazlılar sırasıyla Altınordu, Giresunspor ve Tuzlaspor maçlarında 1-0 öne geçmesine rağmen maçı 2-1 kaybeden takım oldu. Diğer taraftan ekibimiz son oynanan Bursaspor maçında da 1-0 öne geçti ancak bu maçı da 4-2 kaybederek yine puan çıkaramayan taraf oldu. Kırmızı-beyazlılar sadece Adana Demirspor deplasmanında 1-0 geriye düşüp maçı 1-1 tamamlamış ve puan almayı başarmıştı. Beypiliç Boluspor Keçiörengücü maçında tek golle boyun eğerken,Balıkesirspor ve Menemen maçlarında ise 0-0’lık skorlara razı oldu.