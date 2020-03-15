1-1 bize yakışmadı

Haber: Volkan Yılmaz

Boluspor ile berabere kaldıkları maçın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bursaspor’un sol bek oyuncusu Kerem Can Akyüz, hayatta futboldan daha önemli şeyler olduğunu vurgularken, Coronavirüs’ün bulaştığı vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

TAKIM HAVAYA GİRMİŞTİ

Boluspor karşılaşmasının kendileri için çok çok önem taşıdığını kaydeden tecrübeli oyuncu, “Balıkesirspor maçının ardından serinin başlangıcı olarak düşünmüştük. Bu maçın berabere bitmesi, hayatımda üzüldüğüm ender maçlardan birisi. Rahat kazanabileceğimiz bir maçtı. Cezalılar döndü, takımın bir havası oluştu. Maça da pasla başladık, golü de bulduk” diye konuştu.

TARAFTAR RAKİBE SIKINTI YARATIYOR

Futbolda hataların olduğunu vurgulayan Kerem Can, “Gol yedik futbolda böyle hatalar olur. Bugün biz yaparız, yarın başkası. Hata insanlar için. 1-1’lik skor bize yakışmadı. İçerde taraftarımızdan yoksun olduğumuz için biraz daha efor sarf etmemiz gerekiyordu. Taraftarımız baskısıyla rakip takıma sıkıntı yaşatıyordu. Maçın çok açıklaması yok. Skor oyunu futbol. 1-1 bitince en ufak bir şey bile göze batıyor” dedi.

BU YOLLAR ZORLU

İşin üstesinden yine kendilerinin geleceğini aktaran Akyüz, “Futbolcu karakteri ve yeteneği var. Hocamız 2, ben 3 defa şampiyonluğu yaşadım. Bu yollar biraz zorlu. Yılmayacağız, mücadelemize devam edeceğiz. Keçiören’e gidiyoruz. Bu kaybı başka şekilde telafi edeceğiz. Taraftardan şahsım adına skordan dolayı özür diliyorum. Oyun mu derseniz herkes skordan yana kullanır tercihini” dedi.

ŞAMPİYONLUK KAYBETME HAVASI

Maçın ardından herkesin üzgün olduğunu açıklayan Kerem Can, “Soyunma odasında şampiyonluk kaybedilmiş havası vardı. Yarın yeni bir gün, kafamızı kaldıracağız. Bursaspor’u bir şekilde çıkaracağız inşallah. Şanssızlık da var. Taraftarımız itici güç Altay maçında gördük bunu. Güzel oyunu içeri de yansıttık. Bugünün açıklaması şanssızlık diyebiliriz. Elimizden gelen her şeyi yaptık. Taraftar bize kızgın ve üzgün olabilir” açıklamasını yaptı.

BU HAFTA OYNANMASI ADİL

Karşılaşmaların seyircisiz oynanmasına ilişkin görüşlerini de paylaşan tecrübeli oyuncu, “Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın bu kararı açıkladığı gün maç vardı. Bu haftaki maçların zaten adalet olarak oynatılması gerekiyordu. Bundan sonraki haftalar için karar alınır belki. Bizim için iyi mi yoksa kötü mü olur kestiremiyorum. Keşke bu durum hiç yaşanmasaydı, taraftarımızla buradan biz rahatlıkla 3 puanla çıkabilirdik” dedi.