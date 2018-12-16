Stat: Bolu Atatürk

Hakemler: Onur Özütoprak, Mehmet Şahan Yılmaz, Mehmet Ali Akkor

Boluspor: Gökhan, Diarra, Umut (61.dk.Yusuf Emre), İsmail Haktan, Akabueze, İshak (46.dk.Bilal), Mutlu, Özgür Can (83.dk.Batuhan), Dimov, Guido, Hayrullah

Altınordu: Erce, Yusuf, Hasan, Mehmet Murat, Muhammed (88.dk.Mehmet Enes), Alican (46.dk.Deniz), Sefa, Kerim, Berkay, Recep Anıl (61.dk.Hüseyin Atakan)

Goller: 29.dk.Sefa (Altınordu), 32.dk.Akabueze (Boluspor)

Sarı Kart: 41.dk.İshak (Boluspor), 87.dk.Mehmet Murat (Altınordu)

Maçtan Dakikalar

10.dakika: Akabueze ceza sahası içinde yerden vurdu, kaleci Erce köşeye giden topu son anda kornere çeldi.

11.dakika: Umut’un güzel pasında İsmail Haktan net pozisyonda topu kaleciye nişanladı.

12.dakika: Anıl ceza sahası dışında müthiş vurdu, top az farkla yandan dışarı gitti.

21.dakika: Guido’nun kafa vuruşunda top direkten döndü.

(GOL) 29.dakika: Sağ taraftan yapılan ortaya Sefa Yılmaz şık bir kafa vuruşu yaptı ve takımını öne geçirdi: 0-1. Bu golden sonra tribünlerden “Sabrımız kalmadı, adam gibi oynayın” sesleri yükseldi. Golü atan eski Bolusporlu oyuncu gol sevinci yaşamadı.

(GOOLL) 32.dakika: Sol taraftan Mutlu’nun yaptığı ortaya Akabueze güzel vurdu, direğe çarpan top Boluspor’un eşitlik golü olarak ağlara gitti: 1-1. İlk yarı bu skorla tamamlandı.

54.dakika: Mutlu’nun ortasına Özgür Can’ı yarım volesi sonrası top yandan auta gitti.

55.dakika: Mutlu cezasahası dışından çok sert vurdu, kaleci yerden köşeye giden topu güçlükle kornere çeldi.

61.dakika: Umut oyundan çıkarken taraftarlar ıslıkladı. İsmail Haktan bu hareket sonrası tribünleri alkışlayınca Bolusporlu taraftarlar “İsmail dışarı” şeklinde tezahürat yaptı. Yusuf Emre ise Karabükspor maçının ardından haftalar sonra oyuna girdi.

65.dakika: Boluspor cezasahası içinde üst üste 2 karambol oluştu. Kaleci Gökhan bu pozisyonlarda devleşti.

71.dakika: İsmail Haktan korneri kullandı, savunmadan seken topa Özgür Can etkili bir kafa vuruşu yapamadı ve top yandan auta gitti.

75.dakika: Özgür Can ceza sahası içinde yerden vurdu, kaleci Erce bir kez daha güzel bir kurtarış yaptı.

85.dakika: Serbest vuruşu İsmail Haktan kullandı, Batuhan uçarak kafayı vurdu, top az farkla auta gitti. Maç 1-1 eşitlikle tamamlandı ve kan kaybı devam etti. Tribünler maç sonu takım, hoca ve yönetime tepki gösterdi.