Haber: Aysun Beykoz
Lig'de 28. hafta maçları 18, 19 ve 20 Nisan'da; 29. hafta maçları ise 22, 23 ve 24 Nisan tarihlerinde oynanacak. Müsabaka programı şöyle;
28. HAFTA
18 Nisan Salı
13.00: Bandırmaspor-Göztepe A.Ş.
15.30: Sivasspor-Ümraniyespor
17.30: Adana Demirspor-Giresunspor
18.30: E.Y.Malatyaspor-Eskişehirspor
19 Nisan Çarşamba
13.30: Altınordu A.Ş.-Boluspor
16.00: M.İdmanyurdu-Elazığspor
16.00: Denizlispor-Şanlıurfaspor
18.00: Samsunspor-Manisaspor
20 Nisan Perşembe
17.30: G.Antep B.B.-Balıkesirspor
29. HAFTA
22 Nisan Cumartesi
16.00: Göztepe A.Ş.-A.Demirspor
18.30: Giresunspor-E.Y.Malatyaspor
23 Nisan Pazar
13.00: Boluspor-Bandırmaspor
13.00: Ümraniyespor-M.İdmanyurdu
16.00: Elazığspor-Samsunspor
16.00: Eskişehirspor-Sivasspor
24 Nisan Pazartesi
17.00: Balıkesirspor-Altınordu A.Ş.
18.30: Manisaspor-Denizlispor
19.30: Şanlıurfaspor-G.Antep B.B.
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