Haber: Aysun Beykoz

Lig'de 28. hafta maçları 18, 19 ve 20 Nisan'da; 29. hafta maçları ise 22, 23 ve 24 Nisan tarihlerinde oynanacak. Müsabaka programı şöyle;

28. HAFTA

18 Nisan Salı

13.00: Bandırmaspor-Göztepe A.Ş.

15.30: Sivasspor-Ümraniyespor

17.30: Adana Demirspor-Giresunspor

18.30: E.Y.Malatyaspor-Eskişehirspor

19 Nisan Çarşamba

13.30: Altınordu A.Ş.-Boluspor

16.00: M.İdmanyurdu-Elazığspor

16.00: Denizlispor-Şanlıurfaspor

18.00: Samsunspor-Manisaspor

20 Nisan Perşembe

17.30: G.Antep B.B.-Balıkesirspor

29. HAFTA

22 Nisan Cumartesi

16.00: Göztepe A.Ş.-A.Demirspor

18.30: Giresunspor-E.Y.Malatyaspor

23 Nisan Pazar

13.00: Boluspor-Bandırmaspor

13.00: Ümraniyespor-M.İdmanyurdu

16.00: Elazığspor-Samsunspor

16.00: Eskişehirspor-Sivasspor

24 Nisan Pazartesi

17.00: Balıkesirspor-Altınordu A.Ş.

18.30: Manisaspor-Denizlispor

19.30: Şanlıurfaspor-G.Antep B.B.