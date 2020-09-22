1 Gol 2 Asistle Başladı!

Haber: Ceylan Beykoz
Karşılaşma Mustafa Coşkun'un formasını terlettiği Çatalcaspor'un 6-2'lik galibiyeti ile sona ererken, Mustafa karşılaşmayı 1 gol, 2 asist ile tamamladı.
Stat: Yalova Atatürk
Hakemler: Ali Yılmaz, Ferhat Dalgıç, Ferhat Çalar
Yalovaspor: Ahmet Pekgöz, Onurcan Küçük, İbrahim Anıl Tekeli, Mehmet Murat Gülbaba, Burak Çınar, Suat Avcı (Yunus Emre Aydemir dk.73), Emrah Şahinçiftçi (Erhan Bal dk. 84), Yusuf Akdemir (Alperen Topçular dk. 73), İlker Avseren (Cemal Doğu dk. 53), Murat Çaydemir, Oğuzhan Bozkurt (Fatih Hüseyin Salım dk. 84)
Çatalcaspor: Özgün Ali Köklü, Bora Yelken, Ahmet Batuhan Akyüz, Burhanettin Çakırefe (Muhammet Yılmaz dk. 80), Mehmet Mert Özkaptan (İsa Türk dk. 89), Ramiz Ok, Barış Dillioğlu, Fırat Sezer, Önder Akdağ (Sabri Can Gülle dk. 88), Mustafa Coşkun (Alihan Bel dk. 80), Yusuf Atasoy (Anıl Kılıç dk. 88)
Goller: Yusuf Akdemir (dk. 12), Oğuzhan Bozkurt (dk. 78), (Yalovaspor), Ahmet Batuhan Akyüz (dk.10), Mustafa Coşkun (dk. 22), Yusuf Atasoy (dk. 38), Burhanettin Çakır Efe (dk. 60 ve 71), Önder Akdağ (dk. 81) (Çatalcaspor)
Sarı kartlar: Suat Avcı (Yalovspor), Burhanettin Çakırefe(Çatalcaspor)