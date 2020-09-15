1 Kişiye Boluspor Forması

Haber: Volkan Yılmaz

Abantspor mağazası sosyal medya hesabı İnstagram'dam https://www.nstagram.com/abantspor/) şu açıklamayı yaptı.

" 1 kişiye Boluspor 2020-2021 Sezonu Diadora Futbol takım forması hediye !.

Çekilişe katılmak için ;

1- Bu postu beğen ✔

2-Abantspor hesabını takip et ✔

3-3 Boluspor sevdalısı arkadaşını bu postun altına etiketle ✔ (farklı 3 arkadaşını farklı yorumlarda etiketleyerek şansını arttırabilirsin.!) Çekiliş sonucu 30 Eylül çarşamba günü bu postta ve story de açıklanacaktır.

Kazanan talihli Boluspor un 2020-2021 sezonu ilk iç saha formasına saha formasına sahip olacak ve bu çekiliş biter bitmez diğer formalar için çekilişler devam edecektir.