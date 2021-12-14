1. Lig'de haftanın hakemleri

Spor Toto 1. Lig'de hafta içi oynanacak mücadelelerde 17. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

1. Lig'de haftanın hakemleri

Haber: Erdal Tanrıverdi

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 17. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

14 Aralık Salı

13.30 Manisa FK-Ankara Keçiörengücü: Volkan Bayarslan

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Gençlerbirliği: Onur Özütoprak

19.00 Altınordu-Kocaelispor: Furkan Aksuoğlu

15 Aralık Çarşamba:

13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Balıkesirspor: Ömer Faruk Turtay

16.00 Yılport Samsunspor-Beypiliç Boluspor: Sarper Barış Saka

19.00 Nasadoge Menemenspor-Altaş Denizlispor: Oğuzhan Çakır

19.00 Eyüpspor-Tuzlaspor: Kutluhan Bilgiç

16 Aralık Perşembe:

13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Bursaspor: Alper Akarsu

19.00 Adanaspor-İstanbulspor: Emre Kargın

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