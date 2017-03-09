Haber: Aysun Beykoz

12 Mart 2017 tarihlerinde gerçekleşecek olan, "Yükseköğretime Geçiş Sınavı" nedeniyle, 11­12 Mart 2017 tarihlerinde oynanacak maçların programlarında düzenleme yapıldı. Temsilcimiz Bolu Belediyespor’un yer aldığı Bayanlar Voleybol 1.Lig A Grubu’nda oynanacak olan son hafta müsabakalarının yeni programı şöyle:

11 Mart Cumartesi

12.00: Kazan Belediye-MSK Urfa

15.00: Karayolları-İBA Kimya

15.00: Bolu Belediyespor-Samsun BŞB

15.00: Pursaklar-Sakarya Hendek

15.00: G.G.Birliği-Bartın Polisgücü

17.00: Numune DSİ-İlbank