Haber: Erdal Tanrıverdi

Geçen yıl sadece 1 takımın teknik direktör değişikliği yapmadığı TFF 1. Lig'de, ilk 16 haftalık bölümde 13 ekip teknik direktörleriyle yollarını ayırdı.

Altınordu'da Hüseyin Eroğlu, Boluspor'da Fuat Çapa, Eskişehirspor'da Alpay Özalan, Evkur Yeni Malatyaspor'da İrfan Buz ile Göztepe'de Okan Buruk sezon başından bu yana görevlerini sürdürüyor.

Sezona Adana Demirspor'da başlayan Erkan Sözeri daha sonra Ümraniyespor'la anlaşırken, Sivasspor'dan ayrılan Osman Özköylü ise Samsunspor'un başına geçti.

Puan ortalamaları

Geçici isimlerle 33 farklı teknik direktörün görev yaptığı ligde son 4 haftada Kemal Kılıç Şanlıurfaspor'la çıktığı müsabakalarda yenilmedi ve 10 puan topladı. Maç başına 2,5 puan ortalaması yakalayan Kemal Kılıç, en başarılı isim oldu.

Kılıç'ı Ümraniyespor'la 9 müsabakada 20 puana ulaşan Erkan Sözeri ortalama 2,22 puanla, Sivasspor'da Mesut Bakkal 11 maçta 24 puan ve ortalama 2,18 puanla takip etti. Boluspor'un teknik direktörü Fuat Çapa ise maç başına 1,63 puan ortalaması yakaladı.

İlk 16 haftalık süreçte ortalama puana göre en başarılı teknik adamlar şöyle: