banner128

banner101

30 Aralık 2016 Cuma
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • 1. Ligde Teknik Direktör Kıyımı

    TFF 1. Lig'de 2016-2017 sezonu ilk bölümünde 18 takımdan 13'ü teknik direktör değişikliği yaparken, geçici çalıştırıcılarla 33 farklı isim görev yaptı.

    30 Aralık 2016 Cuma 11:33
    Bu haber 103 kez okundu
    1. Ligde Teknik Direktör Kıyımı

    Haber: Erdal Tanrıverdi

    Geçen yıl sadece 1 takımın teknik direktör değişikliği yapmadığı TFF 1. Lig'de, ilk 16 haftalık bölümde 13 ekip teknik direktörleriyle yollarını ayırdı.

    Altınordu'da Hüseyin Eroğlu, Boluspor'da Fuat Çapa, Eskişehirspor'da Alpay Özalan, Evkur Yeni Malatyaspor'da İrfan Buz ile Göztepe'de Okan Buruk sezon başından bu yana görevlerini sürdürüyor.

    Sezona Adana Demirspor'da başlayan Erkan Sözeri daha sonra Ümraniyespor'la anlaşırken, Sivasspor'dan ayrılan Osman Özköylü ise Samsunspor'un başına geçti.

    Puan ortalamaları

    Geçici isimlerle 33 farklı teknik direktörün görev yaptığı ligde son 4 haftada Kemal Kılıç Şanlıurfaspor'la çıktığı müsabakalarda yenilmedi ve 10 puan topladı. Maç başına 2,5 puan ortalaması yakalayan Kemal Kılıç, en başarılı isim oldu.

    Kılıç'ı Ümraniyespor'la 9 müsabakada 20 puana ulaşan Erkan Sözeri ortalama 2,22 puanla, Sivasspor'da Mesut Bakkal 11 maçta 24 puan ve ortalama 2,18 puanla takip etti. Boluspor'un teknik direktörü Fuat Çapa ise maç başına 1,63 puan ortalaması yakaladı.

    İlk 16 haftalık süreçte ortalama puana göre en başarılı teknik adamlar şöyle:

    Teknik direktör

    Takım

       M 

       P

       Ort.

    Kemal Kılıç

    Şanlıurfaspor

    4

    10

    2,5

    Erkan Sözeri

    Ümraniyespor

    9

    20

    2,22

    Mesut Bakkal

    Sivasspor

    11

    24

    2,18

    Osman Bilik

    Manisaspor

    2

    4

    2

    Okan Buruk

    Göztepe

    16

    31

    1,94

    İrfan Buz

    Yeni Malatyaspor

    16

    30

    1,88

    Ali Tandoğan

    Denizlispor

     9

    16

    1,78

    Alpay Özalan

    Eskişehirspor

    16

    28

    1,75

    Can Cangök

    Balıkesirspor

    10

    17

    1,7

    Fuat Çapa

    Boluspor

    16

    26

    1,63

     

    Anahtar Kelimeler: TFF, 1., Ligde, 2016-2017, Sezonu

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Erol Yıldız Erol Yıldız Üretici toplum olmak zorundayız
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Yılbaşı için “Aman Haa” Diyoruz
  • Mustafa Cop Mustafa Cop İstanbul“ ŞEHİTLER TEPESİ “ nden “BALKAN LOKANTASI” na...
  • İlhami Candemir İlhami Candemir Bekçi
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR BOLU HALK KÜLTÜRÜ-1
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Rezalet (ANALİZ)
  • Aydın Hitit Aydın Hitit KRAMPON
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ BUNU DA BEN YAŞADIM
  • Suat Tosun Suat Tosun ORMANCILIK TARİHİNDE KARADERE (BOLU) ORMAN İŞLETMESİ DENEMESİ
  • RECAİ ÇAĞLAR RECAİ ÇAĞLAR NE SİYAH NE BEYAZ, FLU
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL “Sokak müzisyenini rahat bırakın “
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Üniversitemiz Büyüyor
  • Dr. Çiğdem ÖNER Dr. Çiğdem ÖNER SUKUT ALTIN MI?..
  • Erdem ÖZÇELİK Erdem ÖZÇELİK DÖVİZ KURU VE ÜLKEMİZ
  • ÖMER ERU ÖMER ERU MEHMETÇİKLERİMİZİ UĞURLARKEN
  • Nihal Eker Nihal Eker HAYAT
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş MAHSUR MUYUZ?
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu İBRETLİK HİKAYELER
  • Makinist Makinist Anlayana sivrisinek saz!..
  • Sevcan BİRGÖREN Sevcan BİRGÖREN “Kırmızı & Beyaz 5. İstanbul Sergisi” Beşiktaş Deniz Müzesi’nde
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir Beklemeyi Bırakmak…
  • Aykut KARAGÜZEL Aykut KARAGÜZEL AİDİYET DUYGUSU - 2
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç Ailelerin Çocukları ile Yapabilecekleri Harika Bir Hafta Sonu Etkinliği: Hobbit House
  • Rana Dişa Rana Dişa ÇOCUK OYUNCAĞI
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Yeni müdür’e özel mesaj…
  • Tekin Aytugar Tekin Aytugar BOLU’NUN ÇOCUKLARI HAKETTİKLERİ YERDE DEMİŞ BİRİSİ, ÖBÜRLERİNE ÇOCUĞU ANLATSA DA BİLSEK!!!
  • Şenda Aksungur Şenda Aksungur KARDELEN KÜLTÜR VE SANAT SARAYINA KAVUŞACAK MIYIZ?
  • Serdar KILIÇ Serdar KILIÇ PROJEYİ GÖRDÜM
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    banner114
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2016 © boluolay.com

    banner129