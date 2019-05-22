1. Ligden Özdemir'e Destek

Türkiye Futbol Federasyonu'nun 1 Haziran'da yapılacak Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda başkan adayı olacağını açıklayan Nihat Özdemir'e SporToto 1. Lig kulüpleri başkanlarından da tam destek geldi.  Toplantıda Boluspor Kulüp Başkanı Necip Çarıkcı da yer aldı.

1. Ligden Özdemir'e Destek

Haber: Gönül Olutürk

Adaylık çalışmalarına devam eden başkan adayı Nihat Özdemir, bu akşam Spor Toto 1. Lig'de yer alan 18 kulübün başkanı ile iftarda bir araya geldi. Geçtiğimiz hafta 3. Lig kulüp başkanlarının tümünden tam destek gören Nihat Özdemir, 1. Lig kulüplerinin başkanları ile görüştü ve tam desteklerini aldı. Toplantıya Boluspor Kulüp Başkanı Necip Çarıkcı da katıldı.  1.Lig kulüp başkanları "Nihat Özdemir gibi tecrübeli bir ismin Futbol Federasyonu'nu yönetmesi bizler için olumlu ve mutluluk verici. Alt liglerdeki takımlara her zaman desteğini gösterdi. Kendisinin Başkan olmasını destekliyoruz" ifadelerini kullandı.  Nihat Özdemir de destekleri için kulüp başkanlarına teşekkür etti.

Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

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