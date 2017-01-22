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22 Ocak 2017 Pazar
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    • 1. Lig'e teknik direktör dayanmıyor

    TFF 1. Lig'de sezonun ilk yarısında 13 takım teknik direktörleri ile yollarını ayırdı.

    22 Ocak 2017 Pazar 15:51
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    1. Lig'e teknik direktör dayanmıyor

    Haber: Erdal Tanrıverdi

    Ligde sezonun ilk 17 haftasında Altınordu, Boluspor, Eskişehirspor,  Evkur Yeni Malatyaspor ve Göztepe dışındaki takımlar, teknik direktör  değişikliğine gitti. TFF 1. Lig'de Adana Demirspor, Balıkesirspor, Bandırmaspor, Büyükşehir  Gaziantepspor, Denizlispor, Elazığspor, Giresunspor, Manisaspor, Mersin  İdmanyurdu, Samsunspor, Sivasspor, Şanlıurfaspor ve Ümraniyespor teknik direktör  değişikliği yaptı. Transfer yasağı olduğu için Yusuf Şimşek'in görevinden istifa ettiği  Mersin İdmanyurdu, bu sezon ikinci teknik direktörü ile de yollarını ayırmak  zorunda kaldı. Teknik adam değişikliği yapmayan Eskişehirspor, Göztepe ve Evkur Yeni  Malatyaspor 31'er puanla ligin ilk üç sırasında yer alırken, Boluspor 27 puanla  5., Altınordu ise 22 puanla 10. sırada bulunuyor. TFF 1. Lig'de takımların şu ana kadar çalıştığı teknik direktörler  şöyle:

    Adana Demirspor: Erkan Sözeri, Engin İpekoğlu

    Altınordu: Hüseyin Eroğlu

    Balıkesirspor: Reha Erginer, Can Cangök

    Bandırmaspor: İsmail Ertekin, Feyyaz Uçar

    Boluspor: Fuat Çapa

    Büyükşehir Gaziantepspor: Bülent Bölükbaşı, Metin Diyadin

    Denizlispor: Selahattin Dervent, Ali Tandoğan

    Elazığspor: Ogün Temizkanoğlu, Bayram Bektaş

    Eskişehirspor: Alpay Özalan

    Evkur Yeni Malatyaspor: İrfan Buz

    Giresunspor: Mustafa Kaplan, Yücel İldiz

    Göztepe: Okan Buruk

    Manisaspor: Koray Palaz, Sait Karafırtınalar

    Mersin İdmanyurdu: Levent Arıkdoğan, Yusuf Şimşek (Ayrıldı)

    Samsunspor: Engin Korukır, Osman Özköylü

    Sivasspor: Osman Özköylü, Mesut Bakkal

    Şanlıurfaspor: Ünal Karaman, Kemal Kılıç

    Ümraniyespor: Ahmet Taşyürek, Erkan Sözeri

     

    Anahtar Kelimeler: TFF, 1., Ligde, Sezonun, Ilk

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