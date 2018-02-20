Haber: Gönül Olutürk

Teknik Direktörü Giray Bulak maç sonrası düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, "6 puanlık maçlar oynuyoruz. Salı günü de 6 puanlık maç oynayacağız. Ankaragücü maçı, Altınordu maçı da 6 puanlık maçlardı. Elazığspor maçı da bunlardan biriydi. Bundan sonraki maçlarda 6 puanlık maçlar. 1 puan aldığımız için üzüntülüyüz. Rakibin kaçan penaltısı sonrası puan da alamayabilirdik. 1 puan aldığımız ve 30 puana ulaştığımız içinde mutluyum. Tüm takımlar 4-5 oyuncu aldı. Biz Glumac'ın sakatlanması ve İsmail Aisatti gitmesi ile 2 oyuncu kaybettik. Ama hiçbir zaman şikayetçi olmadık. Ama pozitif oyun bizim takımımızın her zaman için bizim takımımızın anlayışı. İkinci yarının başında gol atarak öne geçtik. 2'yi bulabilirdik. Tam oyunu ele geçirmişken anlamsız çalım atmalara yöneldik. Bu takım pozitif oyun oynuyor. Elazığspor'a karşı çok baskın oynadık. Oyun bizim kontrolümüze geçmişti. Biraz profesyonel davranabilseydik oyunu galip bitirebilirdik. Vukovic'i tebrik ediyorum. Bugün müthiş oynadı. Oyun içinde sakatlandı. Geçmiş olsun. İnşallah burada kaybettiğimiz puanı Rize'den almak istiyoruz" şeklinde konuştu.