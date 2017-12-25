Haber: Esra Öztürk

Çetiner Erdoğan Amatör Ligi B Grubu mücadelesinde Karaçayır Sentetik 1 sahasında karşı karşıya gelen İl Özel İdare Köroğluspor ile Kıbrıscıkspor 3 puan için mücadele etti. Özel idare santra vuruşuyla oyunu başlattı. Maçın ilk çeyreğinde iki takımda önemli bir pozisyon yaratamadı. Kıbrıscıkspor’un sol kanattan geliştirdiği etkili atakta açılan ortaya ve ceza sahasından yapılan kafa vuruşuna müdahale edemeyen Özel İdare oyuncular, topun üst direğe çarparak geri dönmesinin ardından hızlıca topu uzaklaştırarak rahat bir nefes aldı. 20. Dakikada Özel İdarenin geliştirdiği atakta top filelerle buluştu. Beraberlik için bastıran Kıbrıscıkspor 3 dakika sonra aradığını bularak skoru 1-1’e getirdi. İlk yarıda başka önemli bir pozisyon yakalayamayan iki takımda 2 dakikalık uzatmanın ardından soyunma odasına gitti. İkinci yarıya Kıbrıscıkspor’un santra vuruşuyla başlandı. Kıbrıscıkspor 52. Dakikada geliştirdiği atakta rakip kalede büyük tehlike yarattı. Ceza sahası dışından çekilen şut kalecinin son anda müdahalesiyle üstten dışarı çıkıp korner oldu. Rakibinin baskısını kırmayı başaran Kıbrıscıkspor 62. Dakikada kontra atakla etkili geldi. Ceza sahası içerisinde kaleci ile karşı karşıya gelen santrafor çerçeveyi bulamayıp topu az farkla sağ köşeden aut’a gönderdi. Kıbrıscıkspor rakibine pres yaparak ikinci yarının ortasında oyuna hakim olan taraf oldu. Pres esnasında sağ kanatta kaptırılan bir topu filelerle buluşturan Kıbrıscıkspor rakibi karşısında öne geçmeyi başardı. Rakibiyle arasında ki farkı arttırmak için baskılarını arttıran Kıbrıscıkspor 70.dakikada seri paslaşmalarla ceza sahasının önüne kadar geldi. Ceza sahasının içirişinde bulunan 3 defans oyuncusunu da geçerek santrforun yaptığı vuruşta yine top az farkla sağ direğin yanından dışarı çıktı. 71. Dakikada hızlı toplarla çıkan Özel İdare sağ kanattan etkili geldi. Ceza sahasına paslaşarak giren oyuncuların çektiği şut direğe çarpıp ağlarla buluştu. Bu golün ardından skora tekrar eşitlik geldi. Son çeyrekte etkili olan takım Kıbrıscıkspor oldu. İkinci yarıda 3 dakika uzatma verildi. Kıbrıscıkspor uzatmalarda önemli bir pozisyonu değerlendiremedi. Maç 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

Hakemler: Arif Ergün( Baş Hakem)** Kemal Ergün (1. Yardımcı Hakem)** Canser Karaağaçlı ( 2. Yardımcı Hakem)**

Kıbrıscıkspor İlk 11:

39 Umutcan Seremet** 2 İlker Yıldıztaç** 3 Onur Konuk** 11 Serhat Gülen** 5 Sercan Gülen** 6 Samet Güney** 10 Onur Aytan** 7 Furkan Bilal Demirtaş** 9 Semih Çetik** 16 Ömer Kenur** 8 İshak Akyıldız**

İl Özel İdare Köroğluspor İlk 11:

1 Ali Tokpınar** 2 Emrah Turgut** 3 Umut Temel** 4 Mehmet Ali Hızal** 5 Sedat Alan** 6 Yılmaz Çınar** 7 Emre Öztürk** 8 Sezer Top** 9 Doğukan Keskin** 10 Nuri Uçar** 11 Burhan Aydın**