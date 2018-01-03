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03 Ocak 2018 Çarşamba
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    U-17 Elit Ligi 17. Haftada 3 puan için mücadele veren Boluspor ile Denizlispor takımları 2-2’lik skorla 1’er puana razı oldu.

    03 Ocak 2018 Çarşamba 11:36
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    1 Puanla yetindiler

    Haber: Esra Öztürk

    U -17 1.Ligin ilk yarısının son haftasında karşı karıya gelen Denizlispor ile Boluspor kıyasıya mücadele etti. Denizli Honaz İlçe Stadında oynanan karşılaşmadan zaferle ayrılan olmadı. Mücadele karşılıklı gollerle 2-2 eşitlikle son buldu. Denizlispor’un golleri Emircan ve Oğuz kaydetti.  Boluspor’un beraberlik golleri ise Oğuz ve Abdulsamet’ten geldi.  Boluspor takımı 34 puanla 3.sıraya yerleşirken, Denizlispor ise 37 puanla 2.sırada kaldı. 38.dk ya kadar eşitliğin bozulmadığı mücadelede Denizlispor oyuncusu Emircan Yerlikaya fileleri havalandırarak skoru 1-0 getirdi. Boluspor rakibinin devre arasına önde girmesine izin vermedi. 40 dk. Da Oğuz Ketir’in golüyle beraberliği yakalayan temsilcimiz devre arasına 1-1 berabere gitti. 49. Dakikada Boluspor oyuncusu Fatih Özkan ile Denizlispor oyuncusu Emircan Yerlikaya kırmızı kart görerek takımlarını 10 kişi bıraktı. 10 kişi kalmasına rağmen sıkı mücadele eden temsilcimiz aradığı ikinci golü 68.dakikada Abdulsamet Demirel’in şutunun gol olmasıyla bularak 2-1 öne geçti. Ev sahibi takım 3 dakika sonra Mert Sarıkuş’un 71. Dakikada fileleri havalandırması üzerine tekrar beraberliği yakaladı. Maçta başka önemli pozisyon yaşanmadı. Takımlar 2-2’lik skorun ardından 1’er puanla yetindi. Boluspor 18. Haftada Akın Çorap Giresunspor’a konuk olacak. Denizlispor 18. Haftada maç yapmayacak.

    Stad: Denizli Honaz İlçe Stadı

    Hakemler: Recep Baysal(Baş Hakem)** Birver Demir(1. Yardımcı Hakem)** Taner Demirtaş(2. Yardımcı Hakem)** Sedef Aktan(4. Yardımcı Hakem)**

    Denizlispor İlk 11: ** Ali Eren Yalçın, ** Emirhan Kaşçıoğlu, **  Burak Gümüştaş, ** Barış Barutçu, **  Abdullah Bahadır Aksoy, **  Mert Sarıkuş, **  Emircan Yerlikaya, **  Selahattin Barış Çıbıkçı, **  Ahmet Çallı, **  Ferhat Erdoğan, ** Hasan Karakaya

    Boluspor İlk 11: ** Nuhbey Bülbül.** Alphan Kutay,** Fatih Özkan,** Canberk Curoğlu, **  Tunahan Çağrı Zengin, ** Semih Kaygusuz, **  Muhammet RevahaAsarkaya, ** Abdulsamet Demirel, **  Yusuf Yiğit Duman, **  Semih Çetin, **  Oğuz Ketir

    Goller: 38. DK Emircan Yerlikaya,71. DK Mert Sarıkuş(Denizlispor), 40. DK Oğuz Ketir, 68. DK Abdulsamet Demirel(Boluspor),

    Kartlar: 49. DK Emircan Yerlikaya Kırmızı Kart(Denizlispor), 49. DK Fatih Özkan Kırmızı Kart(Boluspor)

    Sarı Kartlar: 68.dakika Hasan Karakaya ( Denizlispor), 34.dk Semih Çetin, 38.dk Tunahan Çağrı Zengin ( Boluspor)

     

     

    Anahtar Kelimeler: U-17, Elit, Ligi, 17., Haftada

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