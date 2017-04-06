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06 Nisan 2017 Perşembe
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    • “1 saat izin verin maça gidelim”

    Boluspor’lu taraftarlar, bugün saat 18.30’da oynanacak olan Boluspor – Göztepe maçının 17.30’a alınmasını sert bir dille eleştirdiler. Taraftarlar işverenlerden maç için 1 saat izin istedi.

    06 Nisan 2017 Perşembe 14:54
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    “1 saat izin verin maça gidelim”

    Haber: Aysun Beykoz

    Boluspor’lu taraftarlar adına yapılan basın açıklamasında şu ifadeler yer alıyor; “Kimse bize masal anlatmasın. Neymiş efendim Göztepe'nin seyahat programı uymadığı için, dönüş uçağı saati uygun olmadığı için maç 17:30'a alınmış. Bizde inandık bu basit yalana. Kimi kandırıyorsunuz siz ? TFF 3 hafta önceden bu maçın oynanacağı günü ve saatini açıkladı. Koskoca Göztepe kulübü 3 hafta önceden günü ve saati belli olan deplasman için kalacağı otel dahil seyahat programını yapamıyorsa bu ligde oynamasın zaten. Bu yapılan uygulama tamamen art niyetli yapılan bir şeydir. Bolu şehri olarak tamamen kenetlenmiş herkes bu maça odaklanmış beklerken, sosyal medyada bu maça yoğun ilgi olacağı belli olduğundan rakip takım sırf bizler tribünleri doldurmayalım diye maç saatini küçük bahaneler ile 1 saat öne 17:30 yani mesai saati içine aldırmıştır. Böylece devlet dairelerinde ve fabrikalarda çalışıp mesaisi 18:00'de biten taraftarlarımız maça gelemeyecektir. Bu durumda ise bizlere görev düşmektedir. Öncelikli olarak Boluspor kulübü başkanının il mülki amirleri, fabrika müdürleri ile görüşüp mesaisi 18:00'de biten taraftarlarımızı 1 saat izinli sayıp 17:00'de mesaiden çıkmasını sağlamalıdır. Ve biz taraftarların ne yapıp edip böyle küçük hesaplar peşine düşen rakibe inat o tribünleri doldurup şehrimize ve takımımıza sahip çıkmamız lazım. Haydi BOLU takımımız üstünde oynanan masa başı oyunlarını hep birlikte bozalım."

    Anahtar Kelimeler: Boluspor’lu, Taraftarlar, Bugün, 18.30’da, Oynanacak

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