1 Yıllık Kabus

En son 4 Kasım 2018’de ligde son sırada olan Karabükspor’u 2-0 yenerek deplasmanda 3 puan alan Boluspor o tarihten bu yana dış saha kabusu yaşıyor.

1 Yıllık Kabus

Haber: Volkan Yılmaz

Boluspor tam 1 yıldır 3 puanı bir arada göremedi. Kırmızı-beyazlılar bu süreçte oynadığı 16’sı lig, 3’ü kupa mücadelesi olmak üzere üst üste 19 maçı kazanamadı. Boluspor bu 19 maçın 12’sini kaybederken 7’sinde ise rakipleri ile yenişemedi. Kırmızı beyazlılar özellikle deplasmanda tehlike çanları çalmaya devam ediyor. İşte temsilcimizin lig ve kupada oynadığı son 19 deplasman maçında aldığı sonuçlar:

TFF 1.Lig

Gazişehir BŞB 1 – Boluspor 0

Hatayspor 2 – Boluspor 0

Eskişehirspor 1 – Boluspor 1

Osmanlıspor FK 3 – Boluspor 1

Ümraniyespor 1 – Boluspor 1

Altay 1 – Boluspor 0

Giresunspor 3 – Boluspor 1

G.Birliği 1 – Boluspor 1

Y.Denizlispor 0 – Boluspor 0

A.Demirspor 4 – Boluspor 1

Altınorduspor 3 – Boluspor 0

Osmanlıspor 2 – Boluspor 1

BB Erzurumspor 1 – Boluspor 0

Ümraniyespor 1 – Boluspor 1

Balıkesirspor 3 – Boluspor 2

Adanaspor 0 – Boluspor 0

Ziraat Türkiye Kupası

Van BŞB 2 – Boluspor 2

Galatasaray 4 – Boluspor 1

Payasspor 5 – Boluspor 4 (Penaltılarla)

Esra Perçin

Esra Perçin

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