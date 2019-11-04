1 Yıllık Kabus

Haber: Volkan Yılmaz

Boluspor tam 1 yıldır 3 puanı bir arada göremedi. Kırmızı-beyazlılar bu süreçte oynadığı 16’sı lig, 3’ü kupa mücadelesi olmak üzere üst üste 19 maçı kazanamadı. Boluspor bu 19 maçın 12’sini kaybederken 7’sinde ise rakipleri ile yenişemedi. Kırmızı beyazlılar özellikle deplasmanda tehlike çanları çalmaya devam ediyor. İşte temsilcimizin lig ve kupada oynadığı son 19 deplasman maçında aldığı sonuçlar:

TFF 1.Lig

Gazişehir BŞB 1 – Boluspor 0

Hatayspor 2 – Boluspor 0

Eskişehirspor 1 – Boluspor 1

Osmanlıspor FK 3 – Boluspor 1

Ümraniyespor 1 – Boluspor 1

Altay 1 – Boluspor 0

Giresunspor 3 – Boluspor 1

G.Birliği 1 – Boluspor 1

Y.Denizlispor 0 – Boluspor 0

A.Demirspor 4 – Boluspor 1

Altınorduspor 3 – Boluspor 0

Osmanlıspor 2 – Boluspor 1

BB Erzurumspor 1 – Boluspor 0

Ümraniyespor 1 – Boluspor 1

Balıkesirspor 3 – Boluspor 2

Adanaspor 0 – Boluspor 0

Ziraat Türkiye Kupası

Van BŞB 2 – Boluspor 2

Galatasaray 4 – Boluspor 1

Payasspor 5 – Boluspor 4 (Penaltılarla)