10 Aydır Tık Yok!..

Haber: Birol Ertunç

Boluspor tam 10 aydır 3 puanı bir arada göremedi. Kırmızı-beyazlılar bu süreçte oynadığı 13’ü lig, 2’si kupa mücadelesi olmak üzere üst üste 15 maçı kazanamadı. Boluspor bu 15 maçın 10’unu kaybederken 5’inde ise rakipleri ile yenişemedi. Kırmızı beyazlılar 29 golü kalesinde görürken, rakip ağlara ise 10 gol bırakabildi. Hafta sonunda deplasmanda yeni sezonun ilk haftasında Osmanlıspor’a 2-1, 3.haftada ise BB Erzurum’a 1-0 kaybeden kırmızı-beyazlılarda tehlike çanları çalmaya devam ediyor. İşte temsilcimizin lig ve kupada oynadığı son 15 deplasman maçında aldığı sonuçlar:

TFF 1.Lig

Gazişehir BŞB 1 – Boluspor 0

Hatayspor 2 – Boluspor 0

Eskişehirspor 1 – Boluspor 1

Osmanlıspor FK 3 – Boluspor 1

Ümraniyespor 1 – Boluspor 1

Altay 1 – Boluspor 0

Giresunspor 3 – Boluspor 1

G.Birliği 1 – Boluspor 1

Y.Denizlispor 0 – Boluspor 0

A.Demirspor 4 – Boluspor 1

Altınorduspor 3 – Boluspor 0

Osmanlıspor 2 – Boluspor 1

BB Erzurumspor 1 – Boluspor 0

Ziraat Türkiye Kupası

Van BŞB 2 – Boluspor 2

Galatasaray 4 – Boluspor 1