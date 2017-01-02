Haber: Erdal Tanrıverdi

Bölgesel Amatör Lig 11.Grup`ta mücadele eden temsilcimiz Geredespor Kulübü tarafından bugün yazılı açıklama yayınlandı.

Açıklamada "2016-2017 sezonu ikinci yarısında, Teknik Heyetimizin raporu doğrultusunda kadromuzda bulunan Onur Yüksel, Adem Gezici, Burak Toker, Bayram Öztürk, Nazif Şengül, Abdulkadir Ünver, Abdullah Dalkılıç, Deniz Sinek, Tornike Tukhareli ve Balifa Mouhamadoulm Traore ile devam edilmeme kararı alınmıştır. Kulübümüze vermiş oldukları hizmetlerden dolayı tüm oyunculara teşekkür eder, futbol hayatlarında başarılar dileriz." ifadeleri yer aldı.

Kırmızı yeşilli ekipte bilindiği üzere golcü oyuncusu Adem Gezici Kdz. Ereğli Bld. ile anlaşmıştı. Geredespor ligde ilk devre sonunda 14 puanla 10. sırada yer aldı.