Haber: Semih Baykal

Geçen sezonu ikinci olarak tamamlayan Hakkı Alper İnşaat Anahtarcı Emin bu sezona da farklı başladı ve Köroğlu Beton’u 10-4 mağlup ederek üç puanı hanesine yazdırdı.

Geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden saha komiseri Cezmi Oflaz adına gerçekleştirilen 13’üncü Veteranlar Futbol Turnuvası’nda heyecan B grubu karşılaşmaları ile devam etti. Karaçayır Spor Tesislerinde oynanan maçlardan ilkinde Hakkı-Alper İnşaat Anahtarcı Emin Köroğlu Beton ile karşı karşıya geldi. Karşılaşma öncesi mutlak favori olarak gösterilen Hakkı Alper İnşaat Anahtarcı Emin karşısında etkili başlayan Köroğlu Beton bir anda 2-0 öne geçti. Gollerin şokunu çabuk atlatan Hakkı Alper İnşaat Anahtarcı Emin takımında sahneye çıkan Bahadır Kıyak arka arkaya üç gol birden kaydetti ve skoru 3-2’ye getirdi. Hakkı Alper İnşaat Anahtarcı Emin Ali Kanbur’un kaydettiği golle farkı ikiye çıkarırken, devrenin son dakikasında kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Deniz Çetin müthiş bir golle ilk yarının skorunu belirledi. (4-3)

İkinci yarıda oyunun kontrolünü tamamen eline geçiren Hakkı Alper İnşaat Anahtarcı Emin arka arkaya bulduğu gollerle farkı açtı ve sahadan 10-4 galip ayrılarak, turnuvanın favori takımlarından biri olduğunu bir kez daha gösterdi. Bahadır Kıyak ise attığı 5 golle maçın yıldızı olurken, aynı zamanda gol krallığı yarışında bende varım dedi.