Haber: Kasım ŞAHİN

13 yaşındaki öğrenci Cansu Zor, Teakwando analig 3-5 Mart ( Anadolu yıldızlar ligi) bölge karşılaşmaları 55 kg’da şampiyonu oldu. Aynı hafta Bolu da okullar arası atletizm yarışmalarında 60 metre, 80 metre ve bayrak yarışlarında Canip Baysal Orta Okulu adına yarıştı ve şampiyon oldu. Yine 23-25 Mart’ta Amasya’ da yapılan Analig yarıfinalde 55 kg da tüm rakiplerini yenerek Bolu’yu temsil etmeye hak kazanan tek şampiyon sporcu oldu.

Şimdiye kadar da teakwando minikler Türkiye 3.sü ve ilimizde düzenlenen kick boks Türkiye 3. lüğü olmak üzere 20’nin üzerinde madalyaya sahip 13 yaşında bayan sporcu İrem Cansu Zor, sporda gösterdiği büyük başarılarını, derslerinde göstererek, 10 parmağında marifet olduğu herkese gösterdi. Milli sporcu olma yolunda adım adım ilerleyen genç sporcumuza başarılar dileriz.