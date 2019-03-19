100.Yıl Namağlup Yarı Finalde

Haber: C.Kutay Aykan

Organizasyonun ilk gününde Bursa Dilek Özer Ortaokulu Edirne Gazi Osman Paşa Ortaokulunu 24-6 yendi. Günün ikinci maçında İstanbul Adnan Kahveci Ortaokulu Kocaeli Ahmet Zeki Büyükkuşoğlu Ortaokulunu 34-2 gibi farklı skorla yendi. İlk gün oynanan üçüncü maçta ise Bolu 100. Yıl Ortaokulu rakibi Sakarya Üzeyir Garih Ortaokulu’nu 28-11 yendi. Organizasyonun ikinci gününde Bursa Dilek Özer Ortaokulu rakibi Bilecik TOKİ Ortaokulu’nu 29-3 yenerek grubunu lider tamamladı ve B grubunu lider tamamlayarak Yarı Finale çıkmaya hak kazandı günün ikinci maçında Düzce Cumayeri Ortaokulu Kocaeli Ahmet Zeki Büyükkuşoğlu Ortaokulu’nu 8-6 skorla ilk maçını aldı. Günün son maçında Bolu 100. Yıl Ortaokulu rakibi Tekirdağ Atatürk Ortaokulu’nu 11-7 yenerek A grubunu lider tamamladı ve Yarı Finale çıkan ikinci takım oldu.

Bayan Hentbolu Altyapılarda Doludizgin

Konuyla ilgili olarak gazetemize konuşan Antrenör Sercan Marangoz şunları söyledi: “14-16 mart tarihlerinde Sakarya İlinde Okullu Yıldızlar Grup Müsabakasında 100.Yıl Ortaokulu Bayan Hentbol Takımı grubunda bulunan Sakarya’yı 28-11 ve Tekirdağ'ı 11-7 yenerek grubunu namağlup lider bitirerek Türkiye Yarı Finallerine gitmeye hak kazandı. Anadolu Yıldızlar Liginde de oynayan ayni ekibimiz orda da Türkiye yarı finallerine yükselme başarısı göstermiş olup 27-29 Mart tarihlerinde Kars ilinde yapılacak müsabakalara gidecek. Yine altyapı okullarımızdan olan Mustafa Çizmecioğlu Anadolu Lisesi takımımızda Türkiye Yarı Finallerine gitme başarısı gösterdi ve 4-7 Nisan’da Aksaray’da müsabakalara katılacaktır. Bu sporcularımızın tamamı kulübümüz Bolu Belediyespor bünyesinde bulunup özellikle alt yapılarda hedeflerimize emin adımlarla ilerliyoruz. Bize bu desteği sağlayan başta kulüp başkanımız Engin Alemdar ve şube başkanımız Mashar Bozoğlu olmak üzere kulüp okul işbirliğinde bize oyuncu havuzu oluşturan ve bize her zaman destek olan 100.yıl Ortaokulu Beden Eğitimi öğretmenlerimiz Süleyman Erkan ve Esra Yılmaz hocalarıma sporcu velilerimize, gençlik spor il müdürlüğüne ve tabi ki tüm sporcularımıza teşekkür ediyorum.”

Güncelleme Tarihi: 19 Mart 2019, 11:38