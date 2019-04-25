105 Sporcunun Tenis Aşkı

Haber: Esra Öztürk

Tenis İl Temsilciliği programında yer alan 23 Nisan Tenis Turnuvası ödül töreni 11 kategoride 105 sporcunun mücadelesi sonrası yapıldı. Gerçekleşen ödül töreninde Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Şerafettin Çilkara, Spor Şube Müdürü Sadık Öztürk, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Ulusoy da yer aldı. Turnuvada ödüllerini törenle alan sporcular ve dereceleri şöyle:

Küçük Kızlar: 1.Zeynep Deniz Erdoğan, 2.Aslı Bahar Çelebi

Küçük Erkekler: 1.Furkan Can, 2.Mert Danışık

Yıldız Kızlar A Kategorisi: 1.İlkay Demirel, 2.Elanur Namdar

Yıldız Kızlar B Kategorisi: 1.Canan Sevinç, 2.Belinay Gümüş

Yıldız Erkekler A Kategorisi: 1.Berkay Kurşun, 2.Çağrı Aydoğan

Yıldız Erkekler B Kategorisi: 1.Hüseyin Kara, 2.Erdem Bağcı

Genç Kızlar: 1.Buse Çağlaroğlu, 2.Burcu Karaismail

Genç Erkekler A Kategorisi: 1.Ahmet Bahşi, 2.Oğuz Emre Çolak

Genç Erkekler B Kategorisi: 1.Emirhan Yeşilyurt, 2.Cem Metindoğan

Ulusoy Turnuvayı Değerlendirdi

Ödül töreni ile ilgili gazetemize bir açıklama yapan Abant Tenis İhtisas Kulübü Başkanı Ahmet Ulusoy şunları söyledi: “23 Nisan tenis turnuvamızın ödül törenini tamamladık. Atamızın çocuklara armağan ettiği çok anlamlı bir bayramı; dünyada tek onun düşündüğü tabii ki bir tenis turnuvası ile taçlandırdık . Çocukların yarıştığı kardeşliklerin paylaşıldığı kurmaylarım tenisçilerimiz, protokolümüz ve tenis severlerimizle kutladık. Turnuvaya katılan tüm çocuklarımızı ailelerini kutluyorum, emeği geçen herkese teşekkürler ve bir aile fotoğrafı ile bugünün anısına 23 Nisan Atamızın çocuklarımıza armağan ettiği bu bayramımız kutlu olsun. Sevgiler..Abant Tenis İhtisas Kulübü..”