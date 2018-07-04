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04 Temmuz 2018 Çarşamba
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    • 1050 kilometre koşacak

    15 Temmuz darbe girişiminin 2. yılında şehitler anısına Mersin'den İstanbul'a koşan amatör atlet Bekir Zengin, koşusunun 32. gününde D-100 karayolunun Bolu Dağı güzergahında koşmaya başladı.

    04 Temmuz 2018 Çarşamba 14:49
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    1050 kilometre koşacak

    HABER:S.Özge Yücel

    Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Mersin Valiliği koordinesinde başlatılan koşu kapsamında Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan'dan Türk bayrağını devralarak Mersin'den yola çıkan Zengin, bayrağı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve şehit aileleri ile gönderde dalgalandırmak istiyor. Açıklamalarda bulunan Zengin, koşu kapsamında yaklaşık 800 kilometre kat ettiğini ve tepkilerin olumlu olduğunu söyledi. Herkesin kendisini gururla karşıladığını aktaran Zengin, "Şu ana kadar 800 kilometre yol yaptık, toplam bin 50 kilometrelik bir yol olacak. Bolu Dağı çok güzel, en zor olan yerler Ankara sınırları oldu. Genellikle sabahları koşuyordum artık akşam saatlerinde koşuyorum." dedi.

    Zengin, "Allah izin verirse bayrağı Cumhurbaşkanımıza teslim edeceğim, tüm şehit ailelerine teslim edeceğim inşallah. Günlük 20 kilometre kadar koşuyorum. 15 Temmuz'da köprüde olmayı hedefliyorum." ifadesini kullandı.

    Anahtar Kelimeler: 15, Temmuz, Darbe, Girişiminin, 2.

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