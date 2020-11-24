10.Hafta Böyle Geçti

Haber: N.Halid Altundal
TFF 1. Lig’in 10. haftası, oynanan iki maçla sona erdi. Haftaya lider giren Tuzlaspor sahasında Royal Hastanesi Bandırmaspor’a 6-0 yenilirken, sahasında İstanbulspor’u 1-0 yenen Altınordu liderliğe yükseldi. Haftanın son gününde Altay, Menemenspor’u 2-1 yendi, Aydeniz Et Balıkesirspor ile Bereket Sigorta Ümraniyespor 1-1 beraber kaldı.
Sonuçlar
Menemenspor-Altay: 1-2
Giresunspor-Yılport Samsunspor: 0-0
Tuzlaspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor: 0-6
Altınordu-İstanbulspor: 1-0
Adana Demirspor-Eskişehirspor: 4-1
Ankara Keçiörengücü-Akhisarspor: 6-0
Beypiliç Boluspor-Ankaraspor: 2-0
Bursaspor -Adanaspor: 1-0
Aydeniz Et Balıkesirspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor: 1-1