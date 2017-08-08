Haber: Gönül Olutürk

2017-2018 Sezonu öncesi transfer çalışmalarını gizlilik içersinde yürüten Bolu Belediyespor Boluspor Basketbol Takımı, geçtiğimiz zaman içerisinde 8 oyuncu ile anlaşma sağlarken, yeni sezon hazırlıkları öncesi koç Murat Yolcu’nun raporu doğrultusunda 3 yeni ismi daha kadrosuna kattı. Sezona play-off hedefiyle başlayacak olan Bolunun dev adamları bu doğrultuda yaptığı transferlerle kadrosunu güçlendirdi. Bolu Belediyespor Boluspor Basketbol Takımı, 8 oyuncunun yanı sıra Onur Baygur, Berkay Burak Aygün ve Samet Demirok ile anlaşma sağladı.

Şampiyonluk Yaşamaya Geldik

Transferleri hakkında açıklamalarda bulunan Onur Baygur, Berkay Burak Aygün ve Samet Demirok “Bolu Belediyespor Boluspor Basketbol Takımının başarısı için elimizden geleni yapacağız. İnşallah iyi bir sezon geçiririz. Buraya şampiyonluk yaşamaya geldik” ifadelerini kullandılar.