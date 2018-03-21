Haber: Gönül Olutürk

Kuruluşunun 115. yılını kutlayan Beşiktaş için, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Beşiktaşlılar Topluluğu da (AİBÜ ÜniBJK) bir etkinlik düzenledi. Geçtiğimiz gün Engel-Siz Kafe’de bir araya gelen onlarca AİBÜ ÜniBJK üyesi üniversite öğrencisi geleneksel olarak kutladıkları programa akşam yemeği ile başladılar. Yemeğin ardından saatler 19.03’ü gösterirken ÜniBJK üyeleri eğlencenin fitilini ateşledi. Gece boyu müzik eşliğinde doyasıya eğlenen Beşiktaşlılar, her sene giderek büyüyen Üni BJK ailesine destek olanlara teşekkür ettiler ve gelecek senelerde de etkinliklerine devam edeceklerini belirttiler.