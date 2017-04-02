Haber: Aysun Beykoz

TFF 1.Ligin 26.haftasında deplasmanda Gaziantep BBŞK ile karşılaşan Boluspor sahadan 2-1

galip ayrılırken az sayıda kırmızı beyazlı taraftar takımını Gaziantep'te de yalnız bırakmadı.

Ligde play-off umutlarını sürdüren fakat arka arkaya aldığı kötü sonuçlarla bir türlü istenileni

veremeyen Boluspor ligin 26.haftasında deplasmanda Gaziantep BBŞK ile karşı karşıya geldi.

Kötü günleri geride bırakmak isteyen kırmızı beyazlılar puan ya da puanlar almak için gittiği Gaziantep’ten eli boş dönmeyerek galibiyet serisini 2 maça çıkardı.

Gaziantep Stadında oynanan karşılaşmada 12 kişilik Tımarhane grubu taraftarı Boluspor’u yalnız bırakmadı. Maç boyunca takımına destek olan kırmızı beyazlılar en kötü günde bile takımını

yalnız bırakmadığını ve az sayıda da olsa her yerde olacaklarını gösterdiler.