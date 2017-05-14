Haber: Ceylan Beykoz

Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından Garanti Bankası sponsorluğunda organize edilen 12 Dev Adam Basketbol Okulları Türkiye Ligi Kuzey Grubu Şöleninde Bolu’ya gelen sporcular hem şehrimizi tanıdı hem de doyasıya spor keyfi yaşadı. Bolu’da gerçekleşen şölende sporcular tüm yıl antrenmanlarda öğrendiklerini pratiğe dökme şansı buldu. Dün saat 12:15’de 3000 Kişilik Karaçayır Spor Salonu’nda yapılan kapanış töreniyle sona eren müsabakalarda tüm sporcular üzerinde şampiyon yazılı madalyalarını aldılar. Şölende Bolu, Amasya, Samsun, Düzce, Ordu, Sivas, Yalova, Bartın, Ordu ve Zonguldak takımları mücadele etti. Şölen ilgili olarak gazetemize konuşan Antrenör Serhat Tutucu Bolu’ya gelen takımların şehirden ve tesislerden çok memnun kaldığını belirterek şunları söyledi: “Türkiye’de belirli bölgelerinde yapılıyor. İlk olarak Afyon’da yapılmıştı. Kuzey grubu olarak daha sonra ilimiz ev sahipliği yaptı. Çocuklar gönüllerince eğlenip olabildiğince güzel yerlerde konakladılar. Çocuklara basketbolun temelini vermeye çalışıyoruz. Yeni salon organizasyonda çok etkili oldu. Şehirden ve tesislerden çok memnun oldular. Hiçbir sıkıntı yaşanmadı. Şenlik havasında geçti. Maç yaparak arkadaş edindiler ve dostluklarını geliştirdiler. 25 Mayıs’ta da Bodrum’da finaller olacak. Her takım 4 oyuncu yer alacak. Çocuklar hem tatil yapacak hem de spor keyfi yaşayacak. Altyapılara ilginin daha da artmasını bekliyoruz.”