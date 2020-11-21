12 Eksikle 3 Puan



Haber: Erdal Tanrıverdi

TFF 1. Lig 10. hafta maçında Beypiliç Boluspor, Ankaraspor'u konuk etti. Alt sıralarda yer alan iki ekibin mücadelesinde kazanan 2-0'lık sonuçla Boluspor oldu. Beypiliç Boluspor’a sahasında sezonun ilk galibiyetini getiren goller son dakikalarda Muhammede Gümüşkaya ve Muhammed Arslantaş’tan geldi. Bu sonuçla ev sahibi ekip ligde ilk galibiyetini aldı ve puanını 7'ye yükseltti. Ankaraspor ise bu sonucun ardından 5 puanla kaldı.

Maçtan dakikalar

6. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Poepon’un şutunda meşin yuvarlak direkten döndü.

10. dakikada sağ kanattan gelişen atakta ceza sahası içinde topla buluşan Barış Zeren’in şutunu kaleci Mosquera kornere çeldi.

16. dakikada ceza sahası içinde oluşan karambolde topla buluşan Fethi Özer’in şutunda meşin yuvarlak üst direkten auta gitti.

88. dakikada ceza sahası içine gönderilen topla buluşan Muhammed Gümüşkaya’nın şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

90+4. dakikada sol kanattan gelişen atakta ceza sahasına gönderilen topa gelişine vuran Muhammet Arslantaş meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0

Stat: Bolu Atatürk

Hakemler: Volkan Bayarslan xx, Erdem Bayık xx, Mehmet Kapluhan xx

Boluspor: Mosquera xx, Kerim Alıcı xx, Fethi Özer xx, Ali Keten xx, Aykut Demir xx, Tugay Kaçar xx, Gökhan Sazdağı xx, Marlinho xx, Mihajlovic xx (Muhammed Gümüşkaya dk. 80 xxx), Alican Özfesli xx Poepon xx (Muhammet Arslantaş dk. 71 xxx)

Ankaraspor: Emre Koyuncu xx, Ali Ülgen xx, Thales xx, Mahmut Akan xx, Levent Gülen xx, Stanojevic xx (İbrahim Esen dk. 78 x), Abdurrahman Umar xx, Doğukan Efe xx (Emre Can Atila dk. 69 xx), Barış Zeren xx, Engin Bekdemir xx (Batuhan Altıntaş dk. 69 xx), Beykan Şimşek xx

Goller: Muhammet Gümüşkaya (dk. 88), Muhammet Arslantaş (dk. 90+4) (Boluspor)

Sarı Kartlar: Poepon, Marlinho (Boluspor) Mahmut Akan (Ankaraspor)