12. kez Avrupa Şampiyonu olmak için Bolu’ya geliyor

Haber: Uğur Balaban

Kayaalp, büyüklerde en fazla dünya şampiyonluğu elde eden Türk güreşçi unvanını, serbest stilde 4 dünya şampiyonluğu bulunan Hüseyin Akbaş ile paylaşıyor. Milli güreşçi, Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da 10-18 Eylül’de düzenlenecek Dünya Güreş Şampiyonası öncesinde konuştu. Zorlu bir şampiyonanın kendilerini beklediğini belirten şampiyon sporcu, “Nisan ayının başında Avrupa Şampiyonası vardı, orada 11’inci Avrupa şampiyonluğunu elde etmiştim. Ondan sonra Dünya Şampiyonası hazırlık süreci başladı. En son 22 Haziran’da Roma’da güreştim. Güzel maçlar yaparak birinci oldum, Dünya Şampiyonası’na hazır olduğumu gösterdim” dedi.

130 kiloda güreşecek

Kayaalp, Dünya Şampiyonası hazırlıkları kapsamında iki kampı geride bıraktıklarını vurgulayarak, “Son kamp için 21 Ağustos’ta Bolu Aladağ’da olacağız. Ülkeme başarı kazandırmak istiyorum. Hedefim 5’inci kez dünya şampiyonu olmak. Dünya şampiyonalarında toplam 8 madalyam var. Madalya sayımı 9 yapmak, altın madalyamı da 5’e çıkarmak istiyorum. Kendimi son zamanlarda güçlü, kuvvetli hissediyorum. Eksik olan kilomu da aldım. 122-123 kiloda değil, 130 kiloda güreşeceğim” şeklinde konuştu.