12 Numaradan Süper Pankart

Haber: Ceylan Beykoz

Altınordu maçı öncesi Boluspor tribnlerine asılan pankart ile "Biz buradayız" diyen kırmızı beyazlı taraftarlar geçtiğimiz yıllarda vefat eden 3 akadaşlarınıda unutmadılar.

Pankart asılması sonrası ise bir açıklama yaptılar...

İşte o açıklamaları;

Teşekkürler..

Pazar sabah saat 07:00'dan Pazartesi sabaha karşı saat 05:30'a kadar süren aralıksız çalışma ve tamamen el emeği pankart. Öncelikle bu pankartın yapımında bizlere destekleri esirgemeyen; Boluspor Kulübü ve Bolu Belelediyesi Başkan Yardımcımız Sayın: Rasim Özdemir'e

Boluspor Kulübü Taraftardan Sorumlu Yöneticimiz Sayın: Hüseyin Tayşi'ye

Kalıcı Konutlar Yaşamkent Mahallesi Muhtarı Sayın: Mehmet Özden'e

Ve 20 saati aşkın bir süre aralıksız çalışarak bu pankartta en büyük emeği harcayan genç kardeşlerimize yürekten teşekkür ederiz.

Son olarak bu vesile ile daha önce aramızdan ayrılan Ömer Faruk, Eray ve Semih kardeşimizi bir kere daha rahmetle anıyoruz.

Siz rahat uyuyun kardeşler. "BİZ BURDAYIZ"