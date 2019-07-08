12 Sezon 20'den Fazla Teknik Adam..

12 Yıldır Spor Toto 1. ligde yer alan ve süper lige çıkma başarısını henüz gösteremeyen kırmızı beyazlılar yeni bir heyecana "merhaba" dedi.

12 Sezon 20'den Fazla Teknik Adam..

Haber: Esra Öztürk

12 sezonda 23 değişik teknik adamla çalışan Boluspor yeni sezonda tecrübeli hoca Giray Bulak ile 1 yıllığına anlaştı. Bu lige Serhat Güller ile başlayan ve iki sezonda Güller ile iki play-of oynayan ekibimiz, bu 12 yılda iki kez daha play-of oynasa da süper lige çıkamadı. Alt yapı hocalarımız Yılmaz Özen, Cüneyt Karakuş Osman Nuri Işılar'ın da dönem dönem görev aldığı A takımda, bu isimlerin dışında tam 19 değişik hoca görev aldı. İsmi listede geçen Ümit Özat ise kırmızı beyazlı ekibin hiç bir resmi maçında görev alamadan yollar ayrıldı.  

Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

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