12 Sezon 20'den Fazla Teknik Adam..

Haber: Esra Öztürk

12 sezonda 23 değişik teknik adamla çalışan Boluspor yeni sezonda tecrübeli hoca Giray Bulak ile 1 yıllığına anlaştı. Bu lige Serhat Güller ile başlayan ve iki sezonda Güller ile iki play-of oynayan ekibimiz, bu 12 yılda iki kez daha play-of oynasa da süper lige çıkamadı. Alt yapı hocalarımız Yılmaz Özen, Cüneyt Karakuş Osman Nuri Işılar'ın da dönem dönem görev aldığı A takımda, bu isimlerin dışında tam 19 değişik hoca görev aldı. İsmi listede geçen Ümit Özat ise kırmızı beyazlı ekibin hiç bir resmi maçında görev alamadan yollar ayrıldı.