12 Yıldır Pinekliyoruz

Haber: Ceylan Beykoz

TFF 1.Ligde 18 takımın her yıl 6 tanesi değişiyor. Süper Lige çıkanlar, Süper Ligden düşen, 1.lige çıkanlar ve 1.ligden düşenler derken tam 12 yıldır Boluspor’un yeri değişmedi. TFF 1.Lig'de en uzun süre kalan takımların başında yer alan Boluspor’u ne alt lig ne de üst lige çıkamayıp aynı yerde pinekleyenler listesinde 7 yılla Adana Demirspor izledi. 2 takımın da sezon iyi başlayamaması gelecek sezonda da aynı ligde yer alabilme ihtimallerini iyice güçlendirdi. Boluspor son haftalardaki çıkışı ile alt sıralardan bir nebze olsun kurtulsa da henüz zirve ve ilk yarışındaki takımlarla arasındaki farkı kapatamadı.