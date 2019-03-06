123 Günlük Kabus…

Haber: Gökhan Aksoy

Boluspor tam 123 gündür deplasmanda 3 puanı bir arada göremedi. Kırmızı-beyazlılar bu süreçte oynadığı 6’sı lig, 2’si kupa mücadelesi olmak üzere üst üste 8 maçı kazanamadı. Boluspor bu 8 maçın 6’sını kaybederken 2’sinde ise rakipleri ile yenişemedi. Hafta sonunda deplasmanda Giresunspor ile karşılaşacak kırmızı-beyazlılarda tehlike çanları çalmaya devam ediyor. İşte temsilcimizin lig ve kupada oynadığı son 8 deplasman maçında aldığı sonuçlar:

Spor Toto 1.Lig

Gazişehir BŞB 1 – Boluspor 0

Hatayspor 2 – Boluspor 0

Eskişehirspor 1 – Boluspor 1

Osmanlıspor FK 3 – Boluspor 1

Ümraniyespor 1 – Boluspor 0

Altay 1 – Boluspor 0

Ziraat Türkiye Kupası

Van BŞB 2 – Boluspor 2

Galatasaray 4 – Boluspor 1