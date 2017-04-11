Haber: Aysun Beykoz

Boluspor taraftarı maçın erkene alınmasını, rakibe verilen siyasi destekleri yok sayıpdoldurduğu Bolu Atatürk Stadyum'unu soğuk ve yağmurlu havaya rağmen doldurdu.Maçta hem maratonda Yarenler ve Cadde 14, Kapalıda 1965'liler, kale arkasında Bolusportaraftarlarının yeni göz bebeği Tımarhane taraftar grubu 90 dakika takımına sahip çıktı.Uzatmalarda gelen gol ise taraftarı ve tüm stadyumu bayram yerine çevirdi.İşin özeti "TARAFTAR ÇILDIRDI SÜPER LİGİ İSTİYOR!"