13 hafta çok çetin geçecek!

Haber: Erdal Tanrıverdi
TFF 1. Lig ekibi Boluspor, ligin geri kalanında 13 maça çıkacak. Boluspor, ligin kalanında 6 iç saha 7 dış saha maçı oynayacak. Alt ve üst sıralarda adeta kıyamet koparken, puanları birbirine yakın olması da heyecanı bir kat daha arttırıyor.
İşte Boluspor’un 13 Maçlık Fikstürü Şu Şekilde:
Boluspor-Ümraniyespor
İstanbulspor-Boluspor
Boluspor-Balıkesirspor
Giresunspor-Boluspor
Keçiörengücü-Boluspor
Boluspor-Adanaspor
Bursaspor-Boluspor
Boluspor-Altınordu
Menemenspor-Boluspor
Boluspor-Hatayspor
Karagümrükspor-Boluspor
Boluspor-Akhisarspor
Eskişehirspor-Boluspor