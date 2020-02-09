13 hafta çok çetin geçecek!

Haber: Erdal Tanrıverdi

TFF 1. Lig ekibi Boluspor, ligin geri kalanında 13 maça çıkacak. Boluspor, ligin kalanında 6 iç saha 7 dış saha maçı oynayacak. Alt ve üst sıralarda adeta kıyamet koparken, puanları birbirine yakın olması da heyecanı bir kat daha arttırıyor.

İşte Boluspor’un 13 Maçlık Fikstürü Şu Şekilde:

Boluspor-Ümraniyespor

İstanbulspor-Boluspor

Boluspor-Balıkesirspor

Giresunspor-Boluspor

Keçiörengücü-Boluspor

Boluspor-Adanaspor

Bursaspor-Boluspor

Boluspor-Altınordu

Menemenspor-Boluspor

Boluspor-Hatayspor

Karagümrükspor-Boluspor

Boluspor-Akhisarspor

Eskişehirspor-Boluspor